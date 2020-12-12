豆品補鈣｜消委會測試40款豆腐僅2款高鈣　11種豆製品鈣含量清單

豆漿、豆腐及豆乾等豆製品能否補鈣？台灣營養師蕭瑋霖分享各種豆製品的鈣含量可供參考。

據台灣營養師蕭瑋霖資料，豆漿的鈣含量比豆乾少近50倍。（資料圖片）

營養師蕭瑋霖表示豆製品能夠為身體補充鈣質，但根據凝固劑的不同，鈣質含量也有不同，豆乾或是傳統豆腐（板豆腐）利用硫酸鈣（石膏）進行凝固，所以鈣質含量較高，而盒裝豆腐（嫩豆腐）利用葡萄糖酸內脂凝固，鈣質含量相對少得多。素食者想補充鈣質，或健身人士要補充蛋白質，不妨選擇豆乾或板豆腐。

按圖了解各豆製品的鈣質含量︰

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消委會曾測試市面上40個豆腐樣本，預先包裝豆腐（硬豆腐、嫰豆腐）的平均鈣含量的差距十分懸殊，由每100克含16至420毫克不等，兩者相差達25倍。板豆腐樣本的鈣含量較預先包裝豆腐高約一倍，平均含量為每100克含122毫克，相信是因為板豆腐多以食用石膏（含硫酸鈣）為固化劑有關。

消委會曾測試市面上40個豆腐樣本，預先包裝豆腐的平均鈣含量的差距十分懸殊。(盧翊銘攝)

按圖了解消委會檢測的6個高鈣豆腐樣本︰

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據食安中心的《營養標籤及營養聲稱技術指引》，只有4款（包括1款硬豆腐、2款嫩豆腐和1款板豆腐）屬「鈣的來源」食物（每100克含不少於120毫克），2款（包括1款硬豆腐和1款板豆腐）屬「高鈣」食物（每100克含不少於240毫克）。鈣含量較高的樣本均以硫酸鈣（calcium sulphate）或食用石膏（主要含硫酸鈣）為固化劑，兩者含豐富鈣質。

【同場加映】消委會檢測17款豆腐較高蛋白質 多吃大豆食品助防癌死亡率低2成

按圖看蛋白質含量較高的17款豆腐 及 台灣《包裝豆腐》蛋白質標準︰

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記者試了四個方法，發現當中有方法果然奏效，而且乾淨企理。（尹嘉蔚攝）

以下各圖實測取盒裝豆腐的四種方法及成功原理解說︰

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參考資料︰營養初 Nutrue - 營養師杯蓋 /消委會