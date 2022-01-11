蛋食譜｜劉德華自製蛋沙律三文治只需3步驟　特製醬汁必加1種醬料

劉德華去年開設抖音帳號，分享自己日常生活的片段，而日前上載了親自下廚的短片，即席示範製作蛋沙律三文治。雖然材料只是一些現成食材，但劉德華在調製蛋沙律時加入了一種醬料成特製蛋沙律，他試食過後亦表示滿意。



劉德華近來身在內地忙於拍攝電影《流浪地球2》，不過他亦不忘在自己的社交媒體上分享自己日常生活片段，近日他則大展廚藝，在影片中熟練地製作蛋沙律三文治。華仔完成後即場試食，見他一口咬下去滿意的樣子，更滿足地說出一句：「不得了」。不過片尾華仔亦向粉絲講笑說到：「到底是雞蛋吐司真的好吃？還是我的演技真的好呢？」。

劉德華（華仔）在抖音分享製作雞蛋多士的影片，點擊率高達300多萬。（影片截圖）

華仔版本的蛋沙律三文治做法非常簡單，先將雞蛋壓碎，然後加入調味料胡椒粉及沙律醬，不過他更加入一種調味料成了特別的蛋沙律，最後將蛋沙律塗上已烤至金黃色的麵包便完成！

華仔完成後即場試食。（影片截圖）

一臉滿足表示自製的蛋沙律三文治非常美味！（影片截圖）

請按圖看劉德華分享蛋沙律三文治做法：

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手做蛋黃醬更健康更美味

蛋沙律的神髓當然是蛋黃醬，不過市售的蛋黃醬大多都是脂肪及鈉質過高，多吃無益。其實自製蛋黃醬並不困難，只需要橄欖油、蛋黃、醋及黃芥末即可完成大家喜愛的「BB仔」蛋黃醬。

【蛋沙律三文治食譜】手做蛋黃醬好容易 必成功只需一件事！

蛋沙律三文治食譜

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