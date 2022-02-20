入廚貼士｜不鏽鋼鍋不黏鍋5大使用貼士　免開鍋養鍋適合入廚新手

不鏽鋼鍋不用開鍋，開鍋並非所有鍋具必做的儀式。不鏽鋼有良好的抗鏽能力，按普通的清潔方式洗淨便可用，也不需要養鍋。



不鏽鋼鍋不沾秘訣 5大使用貼士不用開鍋

台灣入廚達人克里斯分享不鏽鋼鍋不沾秘訣，不少網友看影片後也讚賞十分實用。克里斯說市售的不鏽鋼鍋多數用304、316材質，304的不鏽鋼抗鏽能力高，被廣泛應用在各種廚具及餐具上，316比304更高級別，醫療器材上用到316，廚房用品用304已夠應付。不鏽鋼鍋運用多層複合製成，一般來說不鏽鋼的導熱較慢，愈多層不鏽鋼，傳熱的速度及儲熱的能力其實愈慢，因此製造商會在不鏽鋼鍋內做夾層，加鋁或鋁合金增加傳熱速度。

不鏽鋼鍋不用開鍋，開鍋並非所有鍋具必做的儀式。（克里斯餐桌-自由時報影片截圖）

不鏽鋼鍋其實會否沾鍋？驟眼看好像容易黐底，克里斯表示只要烹調前充分熱鍋就有不沾的效果。簡單說，當灑水入不鏽鋼鍋，看到水立即呈現水珠狀，代表不鏽鋼鍋的溫度已逼近200°C，擦拭水珠後，加入油燒熱，此刻不鏽鋼鍋已經達不沾效果。

當灑水入不鏽鋼鍋立即呈現水珠狀，代表不鏽鋼鍋的溫度已逼近200°C，烹調不易沾。（克里斯餐桌-自由時報影片截圖）

煎荷包蛋如何不黏鍋？

克里斯用煎荷包蛋、煎豆腐來做測試，當鍋熱、油熱的時候放入雞蛋，蛋下鍋後就可以改細火慢慢煎，蛋白凝固後可以翻轉或直接上菜，荷包蛋不會沾著不鏽鋼鍋了。

煎荷包蛋、煎豆腐也不會沾著不鏽鋼鍋。（克里斯餐桌-自由時報影片截圖）

又看煎豆腐的效果，補少少油加熱，跟煎蛋一樣，鍋熱、油熱便放入豆腐，豆腐水分多，可用大火來煎，煎好一面成金黃色，翻到另一面續煎，完全不會沾鍋。加些蔥段煎至上色，再加幾滴豉油調味上碟。

豆腐水分多，可用大火來煎。（克里斯餐桌-自由時報影片截圖）

不鏽鋼鍋不用開鍋、養鍋，鍋夠熱、油夠熱，放入食物烹調便達到不沾的效果，克里斯認為頗適合入廚新手使用。

按圖了解使用不鏽鋼鍋5大貼士︰

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1.不用開鍋。

2.不需養鍋。

3.揀304不鏽鋼材質。

4.灑水測試，水呈水珠說明不鏽鋼鍋逼近200°C。

5.鍋熱、油熱，才放入食物烹調。



清洗燒焦鍋底 加2種材料回復光潔

萬一不鏽鋼鍋真的沾鍋又燒焦了，用可樂、梳打粉、水清洗，不用花太多時間及氣力猛擦，也毋須令百潔布擦到污卒卒，也能輕鬆洗淨焦鍋，重回光潔亮麗。

按下圖參考洗焦鍋的妙招及背後科學原理 ︰

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參考資料︰自由時報 / 克里斯餐桌YouTube