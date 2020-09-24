【入廚貼士】易潔鑊要開鍋養鍋？正確使用6大貼士做錯1樣唔襟用！

易潔鑊的塗層有損便應淘汰停用，那豈不是使它成為短命又昂貴的消耗品？原來易潔鑊也要「養鍋」！不過步驟簡單，同時注意不犯錯的事項，留意開鍋及養鍋貼士，易潔鑊也可持久耐用。

易潔鑊和普通鑊在外觀上看來沒有兩樣，易潔鑊最大的好處是有防黏塗層，對入廚新手或不喜歡花時間洗碗的人來說，易潔鑊好用、易用、鍋身較輕，選擇也甚多，煎鑊、炒鑊、湯鍋或一鑊多用一應俱全。想易潔鑊更襟用原來也要「養」，只要保養得宜，可免易潔鑊淪為易花易丟的消耗品。以往消委會也就易潔鑊的正確使用方法提出建議，當中我們可能做錯過一至兩樣，使易潔鑊容易損傷。

易潔鑊的塗層有損便應淘汰停用，留意定期養鍋，使易潔鑊更持久耐用。（Jango0526/Pixabay）

請點擊下圖參考正確使用易潔鑊要注意的6大事項︰

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用久了的易潔鑊開始有損耗，塗層一旦脫落應該停用，因為防黏功能已逐漸喪失。要易潔鑊持久耐用，開鍋及養鍋都要注意，首次使用前，先用清潔劑及暖水以海綿清洗裡外，鍋蓋也記得要擦，然後抹乾。或者在鍋中注入8分滿的水，煮沸後熄火，倒掉熱水並擦乾鍋身內外。重點要加少許食用菜油，用紙巾將油均勻塗開，便完成開鍋及養鍋的動作到再用時再清洗，大概每月保養一次使易潔鑊持久耐用。



按圖多了解如何避免污漬殘留在易潔鑊內︰

使用易潔鑊時常犯的4宗罪︰

1.高溫空燒易潔鑊。 2.用尖銳或金屬鑊鏟。 3.使用後立即用冷水清洗。 4.用粗糙的刷或百潔布洗擦。

很多人怕油脂污跡放久了會難清洗，於是急急用自來水沖浸。記得使用易潔鑊後，要待溫度稍降才用清水洗滌，不要立即用冷水清洗，由於熱脹冷縮的關係，塗層反而容易剝落。易潔鑊開鍋養鍋的方法其實十分簡單，定期保養易潔鑊及避免錯誤的清潔方法，可以延長易潔鑊的壽命，煮食時食物不易「黐底」，烹調更得心應手。

請按下圖參考易潔鑊開鍋、養鍋的2種方法︰

使用易潔鑊後要待溫度稍降才用清水洗滌， 不要立即用冷水清洗，由於熱脹冷縮的關係，塗層容易剝落。（unsplash）

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