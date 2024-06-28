增強免疫力湯水｜日本免疫權威推椰菜番茄湯　每日1碗30年不生病

提升自身免疫力是對抗病菌的最佳方法，培養良好飲食習慣是其中一個途徑。日本著名免疫權威醫生藤田紘一郎已屆80多歲高齡，他分享自從55歲後再沒生過大病，連感冒都沒有，秘訣可能是每天一碗「抗病蔬菜湯」。



養生秘訣：戒酒+健康飲食法

藤田醫生為東京醫科齒科大學名譽教授，他解釋不生病的關鍵在於提高自身免疫力，健康的飲食法及戒酒，注重養生的話，身體會一天比一天好，並維持喝「抗病蔬菜湯」的習慣來提升免疫力。

日本著名免疫權威醫生藤田紘一郎推薦「抗病蔬菜湯」來提升免疫力。（《免疫權威醫師每天都喝的抗病蔬菜湯》）

腸道健康不生病

假如長期不節制飲食，容易導致醣類過剩，引發肥胖和糖尿病等，想控制醣類攝取，不妨飲用能溫暖身體的蔬菜湯。人體腸道中有高達七成的免疫細胞，飲食上多吃有益腸道的食材，腸道健康了，自然不容易生病。

藤田醫生的「抗病蔬菜湯」材料並不複雜，簡單好做易實行，主要有椰菜、紅蘿蔔、冬菇、車厘茄（細番茄）、雞翼及基本調味料。

按下圖看「抗病蔬菜湯」食譜︰

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材料：

椰菜1/4個、紅蘿蔔1/2條、冬菇2隻、車厘茄6粒、雞翼4隻

調味料：鹽、黑胡椒、醋各少許

做法︰

1.椰菜切粗塊；紅蘿蔔切薄片；冬菇切薄片。

2.將切好的蔬菜、雞翅、車厘茄放入湯鍋，倒入能剛好浸過食材的水量，開大火煮滾。

3.轉中火煮20分鐘，待蔬菜煮腍後，加鹽、黑胡椒調味，最後淋醋完成。

每日一餐以湯代正餐

藤田醫生認為只要每日一餐改喝湯，搭配富含蛋白質的配菜、糙米，便可輕鬆維持健康，可嘗試喝兩星期看看，會感覺到身體的變化。

參考資料︰《免疫權威醫師每天都喝的抗病蔬菜湯：5種食材就能做！每天一碗，喝出最強免疫力》藤田紘一郎 著．聯經出版公司 / 健康2.0

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