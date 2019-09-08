【減肥】日本模特兒最愛的高纖湯　「黃金湯」抗老瘦身控血糖

在競爭激烈的Model界，模特兒不免要保持競爭力，減肥瘦身是恆常的課題，不過在獲得纖瘦體型的同時，需有足夠的營養、熱量維持基礎代謝率，以應付身體所需也十分重要。日本蔬菜營養專家Atsushi，身兼健康食譜作者，對於抗老、保持身型苗條頗有心得，他在個人著作及媒體訪問中，分享了健康瘦身秘訣健康瘦身秘訣，是加強蛋白質吸收，多吃低糖高纖的蔬果，管理好血糖水平。

據去年日本Model Press訪問Atsushi的報道，他在減肥期間，如果只吃沙律，缺乏碳水化合物，肌肉量也流失的時侯，體重雖能下降卻容易反彈，飲食中有吸收足夠的蛋白質，即使脂肪下降，肌肉量可保持不變。按醫學博士Osama Hamdy的說法，維持足夠的肌肉量才能有效燃燒卡路里，而蛋白質是促進肌肉生長的重要營養。Atsushi在訪問中，還提及他的飲食中會食用大量蔬菜、水果和蛋白質，重點要多喝水，他的早餐只吃水果，吸收水果中的酵素、維他命和礦物質等營養，午餐及晚餐多吃蛋白質及蔬菜，並飲用檸檬水排毒。

Atsushi在個人著作中分享多款Keep Fit湯及營養資訊，圖為豬肉番茄豆奶湯。（atsushi_416 IG）

按下圖有更多Atsushi在個人IG上分享的Keep Fit湯水︰

+ 3 + 2

此外，日本著名雜誌CAN CAM也曾與Atsushi進行訪問，內容中Atsushi分享他最愛的5種充飢食物，當他感到肚餓時會吃甚麼？



請按下圖了解，並附《S Cawaii!》曾公開的「女生身高體重對照表」︰

+ 2

Atsushi的第三本著作便提到以不含糖的黃豆粉製作「黃金湯」，此湯在日本模特兒界中甚具人氣，利用黃豆粉、洋蔥、豆漿等做成的「黃金湯」，是低升糖指數食物，能幫助穩定血糖，當中的高纖蔬菜有助消除便秘，而黃豆粉及蔬菜有豐富的抗氧化物，幫助延緩皮膚及身體機能老化，製作時間只是10分鐘左右，而且製法簡單，預料在3天內減2公斤（4.4磅），幫助模特兒於攝影前緊急減肥，假如在日後飲食中加入「黃金湯」來代替1至2份正餐，預計2個月減6公斤（13.2磅）。據台灣中時電子報引述，日本營養學專家青江誠一郎表示，黃豆粉有抑制血糖上升的效果，它的膳食纖維足有助預防便秘，每100克黃豆粉的蛋白質含量豐富約有37克。

黃金湯以黃豆粉為材料之一，日本營養學專家稱黃豆粉有抑制血糖上升的效果，蛋白質含量非常豐富。（示意圖片/Pratiksha Mohanty/Unsplash）

Atsushi歸納他著作中的其他湯水都以大量蔬菜煨煮，例如西蘭花、南瓜等，濃郁入味之外，有助暖身、飽腹，而且低糖，並有充足的蛋白質，有助改善新陳代謝。如果想在短時間內修身，三餐以湯代替，如果想以溫和的方式作長時間修身，可將一至兩份正餐換成湯。



按圖有「黃金湯」食譜︰

參考資料︰中時電子報 / Model Press /CAN CAM / 醫院管理局