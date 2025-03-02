去濕湯食譜｜蓮子淮山湯健脾補腎利關節　寒濕天氣最啱！孕婦不宜

冬去春來，在冬末春初的時候，天氣又寒又濕，這時宜飲去濕湯水。中醫師推介這款蓮子淮山去濕湯，有助健脾、補腎、去濕（去風濕）、利關節及有助入眠，也有助緩和因「春困」而起的怠倦及周身痠痛。

攝影︰尹嘉蔚



去濕湯食譜｜蓮子、淮山、黨蔘、茯神、老桑枝

註冊中醫師潘仲恆介紹這款去濕湯水，湯料有多款中藥材，黨蔘、茯神、老桑枝……走進大藥行，大部分材料包括百合、合桃、淮山、老桑枝、黨蔘、蓮子、茯苓、茯神、白朮、麥冬已經齊備。無殼栗子在街市／超市見到，白胡椒在街市中的糧油雜貨店找到。

去濕素湯材料，在大藥行中一應俱全。

去濕湯功效｜蓮子、茯神助安神

去濕湯水不只適合於春季，在天氣乍暖還寒的日子，身體隨季節變化，會較易引起關節不適，感覺重重墜墜，周身痠痛不散，這些風濕體徵在天氣出現變化時更為明顯。若有充足睡眠及充分休息，可緩和身體不舒服的感覺。潘醫師建議在冬春交接的期間，若果感到床鋪「濕濕地」，在睡覺前用風筒吹乾床鋪才睡，第二日醒來可減少「周身痛」。此外，都市人常有失眠、睡得差、半夜扎醒等現象，飲一些蓮子、茯神湯水有助安神。

去濕素湯入喉舒服，味道帶少少回甘，是很不錯的去濕湯水。

去濕素湯有多種材料，各自的功效簡略如下︰

蓮子︰補脾養心

栗子︰健脾補腎

百合︰安神潤肺

合桃︰補腎溫肺

茯苓︰利水安神

白朮︰補氣利水

淮山︰益氣補肺

茯神︰寧心安神

胡椒︰溫中止痛

黨參︰益氣健脾

老桑枝︰去風濕通經絡

麥冬︰潤肺除煩

去濕素湯食譜

蓮子淮山去濕湯食譜

材料︰

百合70克

栗子50克

合桃30克

淮山30克

老桑枝30克

黨蔘30克

蓮子20克

茯苓20克

茯神20克

白朮20克

麥冬15克

白胡椒5克

水2公升

鹽適量

做法︰

1.將材料全部洗淨。

2.大火煲水。

3.水滾後加入全部材料。

4.改用細火煲1小時，加適量鹽調味完成。

不失敗秘訣︰

大部分湯料在藥材行可買齊。

淮山、百合可用鮮貨代替。

按圖深入了解食材的療效︰

+ 8

百合：微寒，甘、微苦，無毒。可清心安神、養陰潤肺、通利二便。

栗子：性溫，味甘。能養胃健脾、補腎強筋、活血止血。

合桃：性味甘、溫。有助補腎強腰，溫肺定喘，潤腸通便。

山藥（淮山）：味甘，性平。有益氣養陰、補脾肺腎、鞏固腸胃的效用。

老桑枝：性平，味苦，功效祛風濕、利關節、行水氣。

黨參：性平，味甘。能益氣、生津、養血。

蓮子：性味甘、澀，平。助益腎固精，補脾止瀉及養心。

茯苓：性味甘、淡，平。利水滲濕、健脾安神。

茯神：性味甘、淡，平。寧心安神，專用於心神不安、驚悸、健忘。

白朮：性味苦、甘，溫。補氣健脾、燥濕利水、止汗、安胎。

麥冬：味甘、微苦。養陰潤肺、益胃生津、清心除煩。

胡椒：性味辛，熱。助溫中止痛、下氣消痰。

註冊中醫師潘仲恆對「去濕素湯」的食用建議︰

去濕素湯可健脾、補腎、利關節、去濕、減春困怠倦。

每周可飲1湯碗（1次）。一般人可服，孕婦不可。

如有疑問，請向中醫師諮詢。



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