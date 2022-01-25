煎堆食譜｜李司棋自製金黃煎堆迎新年　脆卜卜未夠圓似士多啤梨？

新年將到，當然要做些賀年食品，除了糕點以外，油器都是不錯的選擇！李司棋不時在家入廚，並拍低烹飪過程，上次挑戰完蘿蔔糕，今次她就做了自己最愛的油器——煎堆。



「煎堆碌碌，金銀滿屋！」過年其中一樣意頭油器便是煎堆，近年在Instagram非常活躍的李司棋，日前就拍片分享自己炮製煎堆和試食的過程，她說：「過年嘅油器中，我最愛吃煎堆，圓圓透明的大煎堆，又香又脆。」見司棋姐整煎堆的所需材料簡單，成品吃起來也十分鬆脆。

司棋姐望住剛炸起的煎堆，笑得很開心很滿足。（Instagram：leeszekee）

請按下圖睇李司棋製作煎堆的過程：

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即使司棋姐的煎堆賣相已很好，但由於未夠圓、內裡仍有未炸好的麵粉等等，她認為是次成品仍未合格。若想做出更完美的煎堆，可參考以下貼士：

（1）加澄麵和生粉，有助改善煎堆形狀，不會那麼快「謝」。

（2）用滾水撞澄麵和生粉，搓起來才易起筋。

趁距離新年還有些時間，有興趣做煎堆的話，不妨參考一下。

資料來源：李司棋Instagram