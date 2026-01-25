蘿蔔糕食譜｜李司棋挑戰蘿蔔糕做法自評85分有1缺點！粉水比例？

蘿蔔糕食譜｜農曆新年必食蘿蔔糕，蒸完再煎，外脆內軟，再配上XO醬就不得了。李司棋（司棋姐）在Instagram也曾拍片分享，如何炮製蘿蔔糕和試食過程，第一次的成品，司棋姐自評味道85分，但略嫌軟身，並向網友求助。究竟要製作出挺身的蘿蔔糕有何秘訣？



李司棋蘿蔔糕食譜｜自評「味道85分 賣相50分」

這次是李司棋首度挑戰整蘿蔔糕：「以前我年年都去買蘿蔔糕，今年我試下整，其實我媽咪喺度嘅時候我跟過佢學，希望仲記得。」整蘿蔔糕的步驟不算太複雜，蒸熟後再煎，試食後司棋姐就自評：「味道85分，賣相50分。」雖然看來已經相當美味，不過她就覺得蘿蔔糕偏軟，向網友求教。

李司棋原來首次自製蘿蔔糕，之前都是買現成的，但看來她第一次整蘿蔔糕已整得不錯，還謙稱賣相只得50分。（Instagram：leeszekee）

請按下圖睇李司棋自製蘿蔔糕的過程：

李司棋蘿蔔糕食譜

1 先將蘿蔔切條。膶腸、臘肉和臘腸等切細，備用。

2 瑤柱預先浸軟，並準備好蝦乾、薑、葱和蒜，全部切碎。

3 臘腸、臘肉、膶腸等落鑊炒香，蝦乾和瑤柱等落鑊，炒軟後盛起，再炒蘿蔔條。

4 除了下臘腸、臘肉、膶腸外，分次加入粘米粉，攪勻。蘿蔔量比較多，要花點力氣炒。

5 舀起炒腍了的蘿蔔糕漿，入模。

6 蒸好後，就是煎蘿蔔糕，完成了。

李司棋蘿蔔糕食譜｜免太軟粉水黃金比例？

司棋姐試食後，也十分滿意，但謙稱蘿蔔糕賣相僅合格，味道方面她則給予85分，「都幾好，但始終我都覺得佢太軟，肯定啲粉有啲問題。」從影片所見，司棋姐只下了粘米粉，如果想蘿蔔糕挺身點的話，建議可加澄麵和生粉。

澄麵有「無筋麵粉」之稱，可提升食物黏度、透明度；另外可加生粉，讓它變得稠身和硬身。奇華餅家的老師傅林歡曾在《01教煮》訪問中分享整蘿蔔糕的秘訣，他教大家調粉漿的比例，將大量的粘米粉加入少量的生粉、粟粉和澄麵，以粉：水（1:1.7）的比例，用室溫水混合至順滑，再混合熱燙的蘿蔔攪勻，即成了狀態剛好的蘿蔔糕漿，相信這樣就解決了蘿蔔糕太軟的問題。

整蘿蔔糕除了粘米粉，亦建議加澄麵和生粉，調成粉漿。（資料圖片／朱潤富攝）

由於司棋姐是次只屬小試牛刀，並沒有提供太精準的食材分量，若你都想趁新年自製蘿蔔糕，可參考以下食譜。

資料來源：李司棋Instagram