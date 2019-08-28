【朱古力麻糬波食譜】先煮麵糰口感更煙韌　出爐香氣最吸引！

每次假日到日資百貨公司逛逛時，最期待便是麵包店新鮮出爐的麻糬波波！它們外脆內軟而且煙韌有致，令人慾罷不能，只想一口一口吃下那小小的麻糬波。 攝錄：黃卓敏、羅子揚 剪接：黃卓敏 場地提供：V-ZUG

麻糬波是始於日式麵包店，現已普遍於連鎖麵包店有售，口味多變，綠茶、芝士、芝麻和朱古力。麻糬波的成本低，一份材料已經能夠做到數盤。製作麻糬波有2個方法：第一，是將所有材料倒進一個大碗中，混合成粉糰（不適用於以下食譜分量）；第二，是先把牛油、牛奶、糖及木薯粉製作成粉糰，再加入其他材料混合製成。對比兩個方法，煮過的木薯粉更加煙韌，令麻糬波的內裡更煙韌有咬口。

如果牛奶不夠熱是不會成糰的，確保牛奶微滾才篩入木薯粉。

新鮮出爐的麻糬波散發著誘人的朱古力香氣。

朱古力麻糬波食譜

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健康小貼士：

黑朱古力的主要原材料「可可」含有黃酮類和前花青素兩種抗氧化物質，可保護細胞和維持心血管健康。而且黑朱古力的可可成分愈高，糖分愈少。不過也不宜攝取過量，因為可可本屬脂肪類，成分愈高，脂肪含量也相對愈高。

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