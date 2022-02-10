年糕食譜｜新年吃剩年糕點整好？變身麻糬包堅果碎嚐獨特鹹甜滋味

過年吃年糕的習俗，據傳從周代開始。由於禾穀成熟一次稱為一年，所以後世過年吃年糕，就含有祝賀五穀豐登的意思了。吃年糕還有取「年高」長壽之意。 也有年年長高長大的意思。



在江浙一帶流傳著一則與年糕有關的傳說。據傳於春秋時代時，吳國大夫伍子胥，被吳王夫差賜劍自刎而死。傳說伍子胥死前囑咐親信：「我死後，如果國家有難，民眾缺糧，你們到象門城牆挖地三尺，就可以得到食糧。」

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越王勾踐聞知伍子胥遭賜死的消息後，就攻打吳國雪恥。夫差連吃敗仗，都城被越兵圍困，城中糧盡援絕，軍民紛紛餓死。此時，伍子胥的親信按他生前囑咐，去象門挖地三尺，挖到伍子胥以江米粉蒸製後壓製成的「城磚」。從此以後，每逢過年，當地家家戶戶都要蒸製像城磚樣的江米年糕，以奉祀伍子胥的功績。因為是在過年時製作的食品，就把它叫作年糕，沿襲至今。

吃剩年糕大變身（按圖👇👇👇）

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吃不完的年糕大變身！

先把年糕再蒸到軟，趁熱加點食用油，開始揉麻糬模式，揉到不黏鍋，用烘焙紙壓到薄薄的片狀待用。

把當初割包沒用完的花生粉或是年節有的堅果打碎+芫荽（討厭可以不加），均勻撒在年糕片上卷起來，使用無糖芝麻醬、花生醬、芝士片、鹹的餅乾碎都適合。

切成條狀灑上黃豆粉 or 朱古力粉 or 奶粉，完工！！！

社員留言回文：「創意料理」、「任何甜年糕都應該可以做，但寧波年糕那種可能不太適合」、「好厲害!!好有創意!!」、「好特別喔」。

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椰汁年糕食譜

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