【雞酒食譜】李司棋3種酒自製雞酒　暖胃活血滋陰鄭秀文都想食！

上星期天氣寒冷，氣溫跌至單位數字，無時無刻都想飲些暖胃的東西保暖。李司棋日前就示範了「雞酒」做法，非常簡單滋補，她總共用了3種酒，煮出來香到不得了，司棋姐更笑說試味時一啖接一啖，差點就不小心把雞酒喝光。雖然這周已回暖，不過大家也可以試試。



李司棋熱愛在YouTube拍煮食片，最新一條片她就煮了「雞酒」，雞酒雖然是婦女產後進補的食品，但並非只有坐月婦女才能食用，不少家庭也會當作日常補氣血湯水飲用，甚至有米線店亦會以雞酒為湯底。司棋姐在影片開始先拿著一大朵白背木耳，大得像帽子一樣，並交代今次要煮雞酒。

司棋姐手上的白背木耳，像帽子般大。（Instagram：leeszekee）

請按下圖睇雞酒所需材料和步驟：

+ 8

雞酒有幾好？

其實雞酒很有益，順喉、暖胃，冬天飲用更可行氣活血。根據中醫角度，白背木耳味甘性平，有活血補血，潤腸通便功效；紅棗味甘性溫，能補氣養血及滋陰；至於雞，則同樣補氣養血。司棋姐試飲後讚口不絕，說：「嘩！好香呀好香呀！」「試咗第一啖你就唔會停。」「天氣凍嘅時候食呢個真係太舒服。」「超級好味呀！」「啲雞仲係好嫩。」鄭秀文都留下心心眼emoji，而廖子妤、陳敏之等都表示很想吃。曾在劇中飾演李司棋兒子的陳展鵬亦留言：「很想食呀嗎（媽）」司棋姐亦回覆：「阿仔可以叫新抱仔試做，好容易煮。」