Omicron｜抗疫湯水寒熱底俱備利咽解毒　確診及剛康復者不宜吃肉

不小心感染上Omicron，飲湯有助康復嗎？註冊中醫師解釋確診Omicron的患者，可以飲湯來加快康復，但要分清熱底、寒底，才可對症下藥。



位元堂註冊中醫師葉永生在《學是疫學非》指出，在中醫學一般來說，飲湯偏於補。如果剛確診Omicron或已康復了一、兩日的人士來說，不宜飲「補」的肉湯，葉醫師引用《內經》︰「病熱少愈，食肉則復，多食則遺。」如果確診Omicron及剛康復的人士也不宜食肉，有可能容易引起復發，食太多肉還容易留下病根。

確診Omicron不宜食肉，剛康復的也不宜食肉，有可能容易引起復發，食太多肉還容易留下病根。（big big channel影片截圖）

葉醫師推薦了兩款湯水，分別針對偏熱及偏寒底的人士。

屬偏熱體質的Omicron確診者/剛康復者湯方︰



材料︰生薏米10克、金銀花5克、連翹5克、桑葉5克、藿香5克、玄參5克、桔梗5克。

做法︰洗淨材料後放入500-600毫升清水，大火煲滾後轉慢火煲30分鐘。



屬偏熱體質的Omicron確診者/剛康復者湯方。（big big channel影片截圖）

屬偏寒體質的Omicron確診者/剛康復者湯方︰



材料︰藿香5克、佩蘭5克、蘇葉5克、玄參5克、桔梗5克。

做法︰洗淨材料後放入500-600毫升清水，大火煲滾後轉慢火煲30分鐘。



屬偏寒體質的Omicron確診者/剛康復者湯方。（big big channel影片截圖）

兩湯功效︰祛溫解表、利咽解毒。

適用人士︰Omicron確診/剛康復者，包括大人、長者、小朋友；普通傷風、感冒患者也可，跟寒、熱體質的湯方選取。

不適用人士︰屬偏熱體質的湯方有金銀花，蠶豆症病人不可飲用。



兩湯功效︰祛溫解表、利咽解毒。（big big channel影片截圖）

葉醫師進一步解釋藿香多年以來已用於醫治瘟疫、祛溫、化毒解暑。玄參、桔梗有利咽解毒、滋陰瀉火的效用。確診了的新冠病人一般有上呼吸道的感染，喉嚨不舒服，用玄參、桔梗來紓緩。

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