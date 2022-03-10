【魚香茄子食譜】李司棋魚香茄子減油不減風味　網民大讚色香味全

李司棋不時在社交平台拍片分享煮食過程，而前日她就做了一個被稱為「白飯小偷」的小菜——魚香茄子。平時司棋姐下廚之後，例牌會跟成品合照，並拍攝試食片，但今次卻只匆匆記低煮食過程，未有拍照留念，她解釋：「太餓了。」這就足以證明她做的魚香茄子色香味俱全，難怪網民都說：「隔住個Mon都聞到香味。」



李司棋最近有Instagram分享「魚香茄子」煮食片，並稱這道菜為「白飯小偷」，意味佐飯一流。有吃過魚香茄子的朋友，都知道它雖然好食，卻十分油膩，而司棋姐做的這道魚香茄子，以炒茄子替代炸茄子，相對健康之餘，風味也不減。有別於以往，她煮完菜之後竟然忘了拍低菜式成品，原來是因為太餓了，吃著吃著才發現忘了拍照。

請按下圖睇李司棋製作魚香茄子：

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魚香茄子大功告成！（Instagram：leeszekee）

李司棋魚香茄子食譜



材料：

蝦米（已浸）

鹹魚

肉碎（已醃）

茄子（切塊）

薑

葱

蒜

老抽

水

生粉水



做法：

1.先爆香料頭，加蝦米和鹹魚。

2.洗鑊後，薑、葱、蒜下油鑊爆香，茄子下鍋，加豆瓣醬或辣椒碎，肉碎回鑊。

3.加蝦米水、水至蓋過食材的高度，加老抽增色，煮至稍微收水後，加生粉水埋芡，即成。



其實魚香茄子一向是超人氣家常菜，在討論區網民熱選的15位大送飯菜式中，它就登上榜首位置！至於司棋姐做的魚香茄子，一樣令網民流晒口水，留言大讚色香味俱全、隔住Mon都聞到香味、可以送兩碗飯外，更誇張表示想立即下樓買米煮飯。有人表示欣賞司棋姐用炒茄子而非炸茄子，感覺健康多了。

以下還有一個《香港01》的魚香茄子食譜，同樣免油泡，減少茄子吸收的油分，降低膩滯感。

【魚香茄子食譜】茄子免油泡減肥膩 自家炮製港式風味

魚香茄子食譜

資料來源：李司棋Instagram