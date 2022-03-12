入廚貼士｜台灣農委會5蔬菜防黑秘訣　薯仔宜浸清水鹽水或醋水？

煮蔬菜時常常都遇到一個疑難，就是蓮藕、茄子、牛蒡等蔬菜一曝露於空氣下便立即變黑，因此大廚一般都建議即切即煮。若你切完菜未必即時下鍋的話，台灣農業委員會就提供了小貼士，下鍋前只要多做1步，這5種蔬菜就不易黑，而且顏色更亮澤！



蓮藕、薯仔、牛蒡、絲瓜、茄子防黑秘訣

日前，台灣行政院農業委員會在社交平台出Post，分享5種蔬菜的「料理前置小撇步」，表示：「這些蔬菜下鍋前這麼做，成品顏色水噹噹！」並指只要用了這些簡單的方法，蔬菜顏色就不黯淡，成品顏色更完美。5種蔬菜分別是蓮藕、薯仔、牛蒡、絲瓜和茄子。有留意開入廚貼士的朋友，相信都知切完某類蔬菜想防黑的話，浸在水裡便可以。不過，台灣行政院農業委員會的教學就指，並非每種蔬菜單靠清水便行，有些蔬菜宜浸鹽水、醋水。

請按下圖睇5大蔬菜的防黑秘訣：

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台灣行政院農業委員會用一張圖教大家如何保持蔬菜顏色亮澤。（圖片來源：台灣行政院農業委員會）

以上便是蓮藕、薯仔、牛蒡、茄子和絲瓜的防黑心得，其實以前都有介紹過其他防黑方法，以及其他處理貼士，有興趣的話可參考以下文章。

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