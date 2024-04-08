牛蒡處理｜清熱去濕降血糖牛蒡5大功效　防黑除苦澀3招浸白醋？

牛蒡，又有「東洋人參」之稱，常用於沖茶、煮湯或拌碟小菜，不過並非人人喜歡其苦澀味道，而且外表沾附的塵土，清洗後亦難以去皮。以下介紹3個處理牛蒡貼士，讓牛蒡料理過後仍能保持雪白並且不苦澀。



牛蒡是澱粉類蔬菜之一，儘管帶有醣粉但它有助清熱去濕，並且含有豐富的菊苣纖維（菊糖），它是水溶性纖維之一，有助改善腸胃健康，增加飽足感，促進新陳代謝，有助消脂減肥。此外，更可通便、以下為註冊中醫師鄧蕙盈講解適當食用牛蒡的5項好處：

牛蒡的5項好處：

1. 清熱去濕

2. 通便

3. 促進新陳代謝

4. 降血糖及膽固醇

5. 抗氧化及消除黑斑



牛蒡又有「蔬菜人參」之稱，有清熱去濕、促進新陳代謝的功效。（VCG）

處理牛蒡3貼士 去皮除澀防黑好簡單

牛蒡營養多，但礙於外表沾附塵土，烹煮時又容易變黑，而且味道帶苦澀，的確相對難接受。牛蒡容易變黑是因為其鐵質高，接觸空氣後容易氧化；味道苦澀也是自身的味道；外皮沾附泥土也是特色之一，以上種種或者是牛蒡被討厭的原因。雖然看似是天生「問題」難以改變，但只要知道以下的「加工」貼士，牛蒡也不是你想像中的那麼麻煩。

將牛蒡絲放入大阪燒一齊煮，口感更好，會不知不覺食咗落肚。（資料圖片）

請按圖看處理牛蒡3貼士：

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處理牛蒡3貼士

1.去皮小撇步

牛蒡的表皮內側含天然的甜味和營養，若用蔬果刨去皮會將內側的甜味及營養刨走。建議可先將牛蒡洗淨，用菜刀的刀刃位置輕輕刮去較粗外皮。如害怕用刀，也可用錫紙揉成小團輕刮，將較粗外皮刮走。

2.浸水、油防變黑

由於牛蒡含有大量鐵質，切開後接觸空氣便容易變黑。若想避免氧化變黑，切開後可立刻放入水中，水量需完全蓋過牛蒡，以免與空氣接觸。根據需要，也可以淋上橄欖油使表面裹上一層油膜，減少與空氣接觸同時方便料理。

3.浸白醋去苦澀

如除牛蒡的苦澀味，建議切開後可以浸白醋水中（濃度約3-5%）。

美味、少渣、肉嫩的牛蒡要點揀？

除了以上的「加工」法，愈少渣愈新鮮的牛蒡，味道當然愈好。牛蒡外表條條相似，有粗有幼，該如何挑選？日本蔬果業界龍頭代表杉本先生講解，分辨牛蒡有一個最主要的重點，靠目測、搖晃便能鑒別美味牛蒡！

請按圖看鑒別美味牛蒡方法：

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杉本先生表示，較幼、可晃來晃去的牛蒡，證明它夠柔軟少渣。若太粗芯太硬，即過了最佳的收成期才採收，味道會略遜。因此，挑選美味少渣的牛蒡，宜揀較幼易彎曲的。