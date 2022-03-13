飲食熱話｜網民最愛10大公仔麵配料　餐蛋三甲不入冠軍竟非沙嗲牛

食公仔麵，大家最愛配什麼餸？去茶餐廳食常餐，很多人會配沙嗲牛，自選兩餸麵的話，又可能是餐蛋麵、腸蛋麵。有網民在討論區開Post，問到如果食公仔麵只准揀一種配料，會是什麼選擇，成功引起熱議。以為沙嗲牛麵必定冠軍，豈料輸個馬鼻只能屈居第二。此外，有網民亦曾討論最愛的出前一丁口味，談論度最高的居然是已停產的味道，更有人曾去信日清要求重出，十分誇張！



「你肚唔肚餓，煮個麵俾你食吖？」電視台的罐頭對白，香港人耳熟能詳，公仔麵的存在十分微妙，雖然頹，但某些時候卻是我們的Comfort food，無他，畢竟夠方便，宅在家裡懶得煮時一於煮個公仔麵，雪櫃有什麼餸就悉隨尊便，似乎配什麼都可，不然最近就不會有媒體把丸、蟹柳、腸仔、蛋、菜炒埋一碟煮個麵，出post自誇是五星滋味的「儀式感即食麵」，結果被網民訕笑吧？

到底公仔麵跟哪些配料是絕配？網民就投選了以下心水，你喜愛的又有否上榜呢？

第10位：菜心

第9位：燒鵝髀

第8位：魚皮餃

第7位：廚師腸

第6位：肥牛

第5位：餐肉

第4位：煎蛋

第3位：芝士腸

第2位：沙嗲牛

第1位：五香肉丁

公仔麵一般配加工肉或蛋，沒想到十強位置，菜心可佔一席。有網民表示吃點菜沒那麼滯，亦有人說，芸芸蔬菜之中，菜心跟公仔麵最夾：「唔知點解丁麵嘅菜心特別好味」。想飽肚的，有人揀燒鵝髀，不過恐怕未必時時都食到，尤其是半夜三更想在家裡煮個麵時，哪裡找隻燒鵝髀呢？魚皮餃、廚師腸、肥牛都是雪櫃長駐的配料，煮麵得、打邊爐又得，但有人嫌肥牛太油，憶述：「有次加肥牛，油到X街，食嗰時就好好味，之後即刻腸胃炎！」至於BBQ不可或缺的廚師腸，有人亦認為食公仔麵少不了：「五香肉丁同沙嗲牛都會蓋過出前一丁陣味，廚師腸最Fit！」然而，廚師腸味道始終偏鹹，未必人人喜歡。

燒鵝髀，沒想到能成為「公仔麵最佳配料」十強之一。

去到頭5位，全部都是沒有懸念、十分合理的選擇，由第五至第三依次是餐肉、煎蛋、芝士腸，有網民認為餐肉首選韓國的SPAM，而對於煎蛋，大家亦十分講究，有人強調：「煎太陽流心蛋！」「燶邊荷包蛋！」蛋的配搭勝在夠多，也有不少人乘機分享自己煮公仔麵時煮蛋的獨門心得，十分有趣。而季軍的芝士腸，網民直言是必須：「脆皮腸is a must，蜜糖又得、芝士又得，不過最好喺鑊爆一爆先加落去。」爆過的脆皮腸固然美味，但都有人認為，食公仔麵就是圖它方便，一想到要洗多隻鑊，就馬上不想煮了。

餐肉和蛋都是公仔麵的必備配料，這次分別排行第3和第4。（資料圖片）

世紀難題：沙嗲牛還是五香肉丁勝？

第一與第二名競爭激烈，甚至被網民奉為「世紀難題」，就是沙嗲牛與五香肉丁之爭。「五香肉丁派」的人就大讚罐頭一開即食夠方便，相反沙嗲牛在家很難煮，出去茶餐廳都未必每間好食、中伏率高；「沙嗲牛肉派」則嫌五香肉丁太油，又易卡在牙縫。儘管最後得出結論：「沙嗲牛配麵，五香肉丁配米！」但五香肉丁還是以些微票數領先，登上第一位。

沙嗲牛肉麵是港式美食的一大代表，許多人認為公仔麵與沙嗲牛是天作之合，可惜在家難煮出茶記水準。（資料圖片）

至於五香肉丁，勝在罐頭夠方便，成功擊敗了沙嗲牛肉，但亦有不少人認為它配米粉較適合。（instagram：kissyfoodie）

雖然網民認為在家裡很難煮出茶記水準的沙嗲牛麵，以下還是提供一個「沙嗲牛肉麵」食譜，半夜想吃的時候，在家止止癮吧！

【沙嗲牛肉麵食譜】茶記必吃之選 加工調製沙嗲醬特濃特香！

沙嗲牛肉麵食譜

同場加映：網民最愛丁麵 聯署要求重出兩款停產口味？

除了配料之外，其實就連最愛的「出前一丁」口味，都是網民熱話之一。丁麵最為人熟悉又最經典的，當然是麻油味，「出前一丁麻油麵~出前一丁麻油麵~」歌都有得唱啦！另一隻人氣甚高的，是黑蒜油味，包裝內除了味粉，還附有一包黑蒜油，確實不錯。

麻油味出前一丁必定最經典，而香港人普遍喜愛日版多於港版。（資料圖片：羅子揚攝）

不過，整個Post裡討論度最高的，卻是兩款已停產口味，網民更直言要發起聯署要求日清將這種口味回歸！第一款是「神戶照燒牛肉味」，網民表示這是自己心目中的number 1，可惜當年在毫無預兆下就忽然停產，亦有網民留言：「推到佢出返得唔得？好X好食！利申：寫過E-mail叫一丁出返呢隻味！」至於另一款則是「極辛豬骨風味」，從以下節錄的留言，你就看得出網民的熱愛，「呢隻真係好令人懷念。」「好食到反枱，好想知邊度有得賣，好似冇出好耐。」「最好食但唔出。」「呢隻真係好食，可以同辛辣麵匹敵……好似有兩個全盛時期嘅邱淑貞咁！」「每次特價就買一箱，點解唔再出？」「係咪應該整個聯署，要求日清出返呢隻麵？」

請按下圖睇兩款已停產出前一丁口味的包裝：