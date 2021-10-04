飲食熱話｜網民最愛碟頭飯5強冇豆腐火腩　哪款頹飯被指食到生癌?

茶餐廳必食的，除了當餐之外，還有碟頭飯。每間茶餐廳的餐牌，沒有一百至少都有幾十款炒粉麵飯，大家必食的心水又是什麼？有網民在討論區開Post討論午餐必食碟頭飯，列出自己心目中的頭10名之後卻引起熱議，有人對樓主的冠軍之選不敢苟同，並紛紛拋出自己的最愛。



茶餐廳碟頭飯是香港飲食文化一大特色，有網民就在討論區發帖，寫明是「十大茶記必嗌午餐碟頭飯」，詳列如下：

第10位：椒鹽豬扒飯

第9位：粟米魚柳飯

第8位：黑椒/燒汁雞扒飯

第7位：叉燒炒蛋飯

第6位：窩蛋牛肉飯

第5位：鮮茄牛肉飯

第4位：煎肉餅飯

第3位：葱油雞扒飯

第2位：火腿香腸餐肉煎蛋飯

第1位：梅菜扣肉飯

很可惜，以上10種飯類中，粟米魚柳飯、窩蛋牛肉飯、鮮茄牛肉飯、煎肉餅飯，以至是頭兩位的火腿香腸餐肉煎蛋飯和梅菜扣肉飯，都是負評多於正評。網民認為樓主的選擇有欠客觀，未有代表性，而且對部分碟頭飯的排名更是難以理解。

茶餐廳碟頭飯，香港人怎會冇食過？講到最愛碟頭飯，每個人都有不同心水。（資料圖片／陳嘉元攝）

以粟米魚柳飯為例，雖然有人覺得是兩餸飯之選，但又有人不喜歡急凍鯰魚柳；而肉餅本來是很多人喜歡的菜式，但大家似乎較偏愛蒸肉餅，認為樓主所選的煎肉餅，配飯實在太乾身。

被樓主選為第2名的「火腿香腸餐肉煎蛋飯」素來被簡稱為「頹飯」，網民本來已覺得加工肉配飯賣$50實在不值，戲稱它是「癌症首選」、「十大都唔應該入！」難怪負評近千五個。不過亦有人留言平反說：「呢啲料屋企都整到，但茶記啲豉油同煎蛋又係特別好食嘅。」至於第一名的梅菜扣肉飯，幾近引起世界大戰，儘管樓主愛它愛到表示「值得為咗午餐短二十年命」，卻惹來多人抨擊，除了粗口問候外，亦指：「見到咁樣已經飽咗，X有咁多人鍾意食。」「食到高血壓。」「食一餐通一次波仔。」

梅菜扣肉飯太肥膩，網民認為難登冠軍寶座，最誇張的留言更說：「食一餐通一次波仔。」（資料圖片）

豆腐火腩冇上榜 網民感不值

那麼，究竟一眾網民喜歡什麼碟頭飯呢？他們提名的包括：鹹魚雞粒炒飯、魚香茄子飯、咖喱牛腩飯、芙蓉蛋飯、粟米肉粒飯等等，當中多人熱捧「豆腐枝竹火腩飯」為遺珠，認為這款「男人的浪漫」不可能沒上榜，轟樓主「唔識食」。

豆腐火腩飯明明是「男人的浪漫」，居然十強不入，讓不少人大跌眼鏡。（資料圖片）

而學生時期最常食到的「螢光汁飯」，也是許多人的集體回憶，那些年不論叫茄汁飯、蒜茸汁飯、洋葱汁飯，通通都是同一種鮮橙色醬汁，網民稱之為「螢光飯」。這個飯雖然十大不入，但網民就回憶起說：「諗起以前學校小食部賣$10，超抵！」

大部分學生都一定食過「螢光汁飯」，可以配炸雞髀、火腿、腸仔、雞扒等等，頹就頹，不過充滿回憶。（網上圖片）

碟頭飯五強 滑蛋叉燒飯過2千票

爭拗完一大輪，究竟網民最愛的碟頭飯又是什麼？記者綜合了網友的意見和正負評，得出頭5位結果。

+ 1

第5位：魚香茄子飯

魚香茄子一向廣受網民喜愛，早前的「網民最愛15大送飯菜式」中，魚香茄子已名列榜首，網民說：「深夜聽到個名都流口水！」「有佢，真係食10碗飯都得！」因此得第5名也不意外，但有人就表示，現時很多茶記的魚香茄子都只得肉碎、沒有鹹魚，影響風味。

魚香茄子食譜

第4位：葱油雞扒飯

蔥油雞扒飯食譜｜自製茶記人氣碟頭飯 雞扒濕潤爆汁最重要這步！

本身已被樓主選為第3位，難得與網民的評分亦差不多，樓主大讚單是葱油本身已經夠「屈機」，而且雞扒多數水準穩定，失手都不會煮得太差，兩者加起來很難輸。雖然一根葱的葱白最香，但葱油醬主要用葱的綠色部分製成，配上油、老抽、生抽和糖等，不香也難。不過，有網民就認為葱油的絕配理應是豬扒，大家又怎麼想？

蔥油雞扒飯食譜

第3位：黑椒/燒汁雞扒飯

網民公認黑椒雞扒飯性價比高，又高蛋白質。儘管有人認為這些多汁飯高鈉，但去茶記食飯大概沒幾多人是求健康吧？有網民似乎深入研究過，直言黑椒汁一定要配雞扒、不能配牛扒，一針見血地說：「啲牛扒通常薄過毛巾，仲要如果咁好彩你嗰嚿有筋，咁嗰餐真係白飯撈汁。」反之，雞扒大大塊又多肉，而且很多時都即叫即炸，上枱時雞皮仍然脆卜卜。

黑椒雞扒飯原來很受歡迎，比葱油雞扒人氣還要高。（網上圖片）

第2位：椒鹽豬扒飯

樓主第一個拋出來的心水就是椒鹽豬扒飯，結果得到過2千網民的喜愛，認為它鹹香酥脆、佐飯一流。不過，好吃的椒鹽豬扒除了椒鹽比例恰到好處、不會太鹹之外，豬扒的肉質亦要鬆軟多汁、咬下去不要死實的，才可稱為上品。

【椒鹽豬扒食譜】茶記必食鑊氣碟頭飯 鬆軟多汁醃豬扒5大貼士

第1位：滑蛋叉燒飯

得第一名算是眾望所歸吧？一開始樓主提名的是叉燒炒蛋飯，但許多人認為，茶記炒蛋有時不免太老，因此強調必須食滑蛋叉燒才是王道。最理想的滑蛋叉燒飯，是蛋仍未完全凝固，蛋汁流到飯粒去，加葱花更是一流。以往網民力推中環「蛇竇」的滑蛋叉燒飯，可惜它兩年前已結業，有其他人就推介光榮冰室、大坑順興茶餐廳的叉蛋飯。

有「蛇竇」之稱的中環樂香園咖啡室，其滑蛋叉燒飯相當聞名，惜隨住結業已成絕響。（資料圖片/黃寶瑩攝）

【叉燒炒蛋食譜】半肥瘦叉燒香甜惹味 炒蛋拌飯菜15分鐘搞掂！