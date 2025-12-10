沙嗲牛肉麵食譜｜做法簡易20分鐘完成、加工調製沙嗲醬特濃特香

為了一碗沙嗲牛肉麵，有人驅車老遠去元朗，有人暈着船浪過長洲，又或念念不忘長沙灣拆卸了的小店，人人心中總有一碗自己的沙嗲牛肉麵。辣啲、濃啲、甜啲、香啲、滑啲……何不自己話事，自家製，做法簡單快捷。攝錄：林宛津、李賢華剪接：李賢華



東南亞的沙嗲醬加日產即食麵出前一丁，成了港式茶餐廳的經典。製造經典毋須假手於人，淥即食麵做法應該無人不曉，若然不懂可參考「煮麵秘技」。炮製沙嗲牛肉也不難，只需把牛肉略醃，想嫩滑可加點油、水或粟粉，讓肉質吸飽水分，保持滋潤，落鑊時猛火快炒，便不致過老。

沙嗲醬，不同牌子的味道做法略有差異，在超市隨意拿下一樽作底醬，加些花生醬，炒香的葱和蒜，少許糖和水，牛肉回鑊拌炒，放在麵上，最後撒上焗香的花生碎，自家製港式風味，特香特濃，截然不同！

沙嗲牛肉麵健康小貼士/卡路里：

一包經油炸處理的即食麵約450-500卡路里，想健康一點，可使用不經油炸的。由於沙嗲牛肉已有調味醬汁，毋須附設的調味包。沙嗲醬，成分包括薑黃、椰奶、花生醬、薑、蒜、糖等，熱量當然不少，一碗沙嗲牛肉麵約有700卡路里，營養師建議，每周別吃多過一次啊！

沙嗲牛肉麵食譜

沙嗲牛肉麵食譜

+ 1

食譜 沙嗲牛肉麵（炒） 材料 牛肉120克、即食麵2個、花生碎少許 醃料：生抽 1茶匙、糖半茶匙、粟粉1茶匙、油1湯匙、水少許 沙嗲醬料：乾葱1粒、蒜頭2粒、沙嗲醬2湯匙、花生醬1湯匙、糖1茶匙、水50毫升 做法 1. 牛肉加入醃料醃15分鐘。 2. 把沙嗲醬、花生醬、糖及水攪勻成醬汁，備用。 3. 燒熱油鑊，放入牛肉以大火快炒至8成熟盛起。 4. 燒熱油鍋，加入乾葱及蒜頭以大火爆香。 5. 放入沙嗲醬汁及牛肉以中火拌炒。 6. 把麵煮好，放上牛肉，撒上花生碎即可。

相關食譜：

【擔擔麵食譜】十大名麵麻辣鮮香 30分鐘煮出四川風味

擔擔麵食譜

【茄牛通食譜】番茄通粉湯底健康清新 牛肉如何做到嫩滑不韌？

番茄牛肉通粉食譜