減肥｜日本醫生1年減14kg甩脂肪肝　蛋白質減肥法3重點 1餐3隻蛋?

糖尿病、脂肪肝等，相信這些都市病困擾了不少人，即使對醫生來說都一樣。日本有一位醫生著有多本書籍，講述限醣、降血糖等問題，原來是因為他有家族糖尿病史，體重更一度超標，罹患脂肪肝，見身體發出警號後他便開始改善飲食習慣，靠「蛋白質減肥法」於1年內減去14公斤，並宣揚這種減肥法的3大要點，據說比「168減肥法」更有效。



身高160厘米76.8公斤 患糖尿病脂肪肝

日本AKIBA水野診所院長水野雅登，近年推出多本書籍分享減肥、限醣、降血糖等，包括：《1年減14公斤內臟脂肪的燃脂飲食法》、《減醣控醣大百科》、《不依賴藥物，血糖值也能下降的方法》等，但原來他並非一直都這麼健康。水野醫生素來愛吃小食零食、高糖水果等，三餐又吃到十分飽，身高160厘米的他，高峰期體重達至76.8公斤（約169磅），患上脂肪肝之餘，加上家族本身有糖尿病史，讓他忽然驚覺自己該改善一下飲食和生活習慣。

水野雅登（左）早年飲食不節制，後來靠「蛋白質減肥法」成功於1年內減去14公斤。（kiryu-bws.jp）

蛋白質減肥法1年減14公斤 毋須捱餓

水野醫生研究出蛋白質減肥法，在1年內成功減去14公斤，即大約62.8公斤（約138磅），肝功能更因而回復正常。他其後大力推廣這種減肥法，宣稱是健康而且不需捱餓。他解釋，這種減肥法的方針，與其說是限醣，倒不如說是積極攝取蛋白質和脂肪，並減少碳水化合物等吸收。以下為「蛋白質減肥法」3大原則：

1.攝取動物性蛋白質

相比以往常吃米飯、麵包等，正餐以300克肉和3隻蛋取代，目的是維持飽肚感，同時避免餐後血糖飆升。

正餐以肉類和雞蛋為主。（photo-ac）

2.減少醣類攝取

少吃米飯、醣類、根莖類蔬菜，並且戒酒，因為我們攝取大量碳水化合物後，血糖會急升，而身體將分泌胰島素來降血糖，當中無法消耗的醣類則轉化成脂肪，久而久之會致肥。

少吃碳水化合物。（photo-ac）

3.攝取優質脂肪

不論是橄欖油、椰子油、亞麻籽油，牛油忌廉等動物脂肪也可，只是要避免反式脂肪。