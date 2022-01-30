糖尿病｜糖友該怎樣補蛋白質？盤點5種優質蛋白質來源助細胞修復

當糖尿病患者做飲食控制時，會有建議說要限制蛋白質攝取，以免加重腎的負擔，但這不代表說從此就要茹素齋戒，而是表示更需慎選吃進身體的蛋白質來源。



蛋白質富含人體所需必需胺基酸，補充足夠蛋白質有助維持肌肉量、細胞修復、維持重要的身體機制，這點即使糖尿病患者也不例外。

糖友5種優質蛋白質來源（按圖了解👇👇👇）

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1. 雞蛋

一顆普通大小的雞蛋，就含有5－6公克蛋白質，同時，還含有維他命、礦物質、健康脂肪，保護眼睛的抗氧化物質等。糖尿病患者能否吃雞蛋，要因人而異，如果糖友只是單純血糖升高，而血壓、血脂都正常的話，是可以吃雞蛋的，但雞蛋儘量不要油煎或油炸，煮、蒸都可以。如果是糖尿病合併高血脂，冠心病或腦血管病、腎臟病的患者，則要視血膽固醇的高低來由醫生決定。

2. 牛奶

如果沒有乳糖不耐症，那麼牛奶也是一個補充蛋白質的良好選擇。對於糖友來說，在選擇購買牛奶時，一定要看清標籤，不要買什麼調味乳、果汁乳品，買純牛奶就可以了。當然，乳酪的蛋白質同樣豐富，也是不錯的選擇。

不過還是要注意，無論是牛奶還是乳酪，都有糖分、脂肪超標的問題。台灣馬偕醫院的新陳代謝科就表示，若以糖尿病的成年人來說，牛奶一天的建議量原則為一杯（240c.c.）即可，而且應選擇脫脂或低脂的牛奶，以減少熱量及動物性脂肪的攝取。

許多人以為不額外加糖的牛奶就沒有糖，其實，一杯牛奶中就含有12公克的醣類，所以多喝也會使血糖升高而影響血糖控制，因此就算是優質蛋白質，糖尿病人喝牛奶也要控制量。

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3. 杏仁及各種堅果

想不到吧，杏仁也是不多的蛋白質食物選擇呢！杏仁的蛋白質含​​量高達30%，同時還含有大量的不飽和脂肪、礦物質和維他命，可謂營養豐富。其他高蛋白堅果，也都是健康的零食。

加拿大多倫多大學（University of Toronto）發布在《糖尿病學》（Diabetologia）期刊的最新研究就指出，每天吃一把約75公克的混合堅果，能夠顯著控制、穩定第2型糖尿病患者的血糖濃度。

不過，堅果營養雖好，但熱量可不低，隨便磕了多一點，可能就吃下去了一頓飯的熱量，萬萬輕忽不得。

4. 雞胸肉

同樣是去皮的雞胸肉和雞腿肉相比，雞胸肉100公克的含脂量只有0.9公克脂肪，腿肉含脂量則高達8.7公克，而且除了熱量低外，雞胸肉含豐富的維他命B6及菸鹼酸，能消除疲勞、保護皮膚。雞胸肉的蛋白質比例比牛肉、豬肉、三文魚、雞蛋都還要高，糖友可通過「輕食」獲得優質蛋白質。

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5. 藜麥

藜麥是聯合國糧農組織唯一認同，單一種單體植物就可以基本滿足人體營養需求的食物，從而正式推薦其為最適宜人類的完美的全營養食品。

藜麥的蛋白質含​​量高達16%~22%（牛肉也才20%），品質與奶粉及肉類相當，富含多種胺基酸，其中有人體必需的全部9種必需氨基酸，比例適當、容易吸收。尤其富含植物中缺乏的離氨酸，鈣、鎂、磷、鉀、鐵、鋅、硒、錳、銅等礦物質和多種有益化合物。

不過藜麥的熱量比較高，建議加在其他食物中一起吃，比如在煮飯時，將藜麥米飯一起煮，可以延緩升糖速度。

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