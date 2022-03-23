肥媽食譜｜五香肉丁炒雞髀菇多做一步防出水　3大好處提升免疫力

五香肉丁罐頭，可能被人嫌棄；也可能是居家抗疫的「救命糧」，那時封城傳聞甚囂塵上，超市內貨架上的五香肉丁也成了搶手貨。除了配搭即食麵、米粉、煎蛋或炒飯。肥媽用五香肉丁炒雞髀菇，並分享炒雞髀菇不出水小貼士。6號形容五香肉丁炒雞髀菇有些像煮麻辣菜的味道，而且方法超級容易。



肥媽示範五香肉丁炒雞髀菇。（《全民居家煮嘢食》影片截圖）

炒雞髀菇不出水貼士 白鑊烘香才落油

雞髀菇，即是杏鮑菇，市場上有不同大小的杏鮑菇，有些巨型如成人的前手臂。肥媽提議基本上菇菌不需用水洗滌，由於菇菌容易吸水，受水後更易引致發霉，在烹調前略微沖水便可以。她將雞髀菇以滾刀方式切成一塊塊，然後放入炒鑊，鑊內不加一滴油，用「白鑊」將雞髀菇烘乾及烘香，這便是炒雞髀菇不出水/少出水的小貼士。

按圖看肥媽示範如何炒雞髀菇不出水︰

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肥媽【雞髀菇炒五香肉丁】食譜

材料︰

雞髀菇200克

五香肉丁200克

芫荽、青蔥適量

做法︰

1.雞髀菇切細件，用白鑊烘乾及烘香雞髀菇。

2.加入五香肉丁炒勻。

3.加芫荽、青蔥炒勻完成。

參考資料︰TVB《全民居家煮嘢食》/ 陸浩明6號 FB

雞髀菇3大好處 提升身體免疫力

雞髀菇素有「素中牛扒」之稱，高蛋白、低熱量，是減肥人士的美食，也是素食者的天然「素肉」，可模仿成雞肉、魷魚及帶子等。杏鮑菇不只好吃，營養價值也非常高。

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按圖了解雞髀菇3大好處︰

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1. 助細胞抗氧化

2.提升身體免疫力

3.抑制細胞生長助抗癌



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