唐揚炸雞食譜｜料理達人炸雞入味3貼士　1件小工具輕鬆為雞柳去筋

炸雞是很多人喜愛的料理，日式炸雞、韓式炸雞、美式炸雞……大家各師各法，而今次分享的是日本YouTuber友加里的唐揚炸雞食譜。她特別以「雞柳」來做這道料理，肉質軟嫩又夠薄，節省醃肉時間。此外，她更分享了超方便的雞柳去筋小貼士，只需一件小工具，1秒即可起出整條筋！



有「三星侍蛋師」資格的日本藝人友加里，經常在YouTube頻道拍片分享詳細食譜，她不但擅長蛋料理，就連其他甜品、小食都一樣精通。她曾分享「唐揚炸雞」食譜，選取雞柳作原材料，輕鬆起筋後即切塊及醃肉5分鐘，上粉再炸就完成了。筆者不時都會煮雞料理，但雞髀肉中間有條筋，只突了一頭出來，用剪刀剪亦只能剪走突出的部分，但用刀沿筋切又易把肉切爛。幸好友加里介紹了一個極簡單的方法，用叉子就能輕鬆快捷地起筋。

請按下圖睇友加里的唐揚炸雞的材料和步驟：

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唐揚炸雞大功告成。（YouTube截圖：料理研究家ゆかりのおうちで簡単レシピ）

友加里分享了幾個唐揚炸雞小貼士。（YouTube截圖：料理研究家ゆかりのおうちで簡単レシピ）

友加里唐揚炸雞食譜



材料：

雞柳7件

薯粉2湯匙（上粉用）

麵粉2湯匙（上粉用）



醃肉：

醬油2湯匙

料理酒2湯匙

砂糖2茶匙

蒜蓉1茶匙

薑蓉1茶匙



做法：

1.把雞柳的筋卡在叉子的縫隙，叉子壓住雞柳，另一隻手執住筋再扯出，起出雞筋，並把雞柳切成兩份。

2.雞柳先加砂糖，用手搓揉均勻。

3.加料理酒、醬油、蒜蓉和薑蓉，拌勻後鋪上保鮮紙，放入雪櫃醃5分鐘。

4.雞柳上粉。

5.鍋燒熱油，溫度升至160至180度，炸雞柳3-5分鐘，轉至金黃色後盛起，瀝油並享用。



資料來源：料理研究家ゆかりのおうちで簡単レシピYouTube