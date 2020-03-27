【炸雞貼士】酥脆多汁唔一定多油！掌握醃料、調味、炸粉6大技巧

炸雞是很多人都愛吃的料理，日式炸雞、韓式炸雞、美式炸雞……大家各師各法。不過炸雞要做得好並不容易。有見及此，日本節目《生活小貼士》就找來家務百科專家「家務A夢」傳授獨門炸雞秘訣，加3種材料，保證炸雞又脆又多汁，即使放涼後依然脆卜卜，教人嘖嘖稱奇！

炸雞原來是讓不少家庭主婦頭痛的料理之一，有日本電視台找來逾400位家庭主婦進行問卷調查，票選她們整炸雞最常遇到的問題，結果顯示，第二位是「炸雞吃起來很乾、沒有肉汁」，而第一位則是「炸雞外皮完全不酥脆」。

日本人一向事事認真，想不到就連「炸雞難題」都可以出一份問卷調查。（《生活小貼士》節目截圖）

為了解決一眾主婦的煩惱，日本節目《生活小貼士》（得する人損する人）就請來節目王牌「家務A夢」（本名：松橋周太呂）來幫手，教授多種炸雞秘技。原來只要在切法、醃料、炸粉等下點小工夫，即可炸出香脆炸雞，一切過解決兩個大問題外，所需油分更比平時減少了！

請按下圖睇「家務A夢」的獨門炸雞心得：

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這個炸雞最厲害之處，除了又脆又多汁又入味，是它即使擺放了一段時間之後，仍然保持著剛炸起般的鬆脆口感，肉質亦不會便硬，很適合作為帶飯的配菜。節目組特地安排嘉賓在炸起後3小時才享用，到底他們會有何反應？其中一位對炸雞超沉迷的嘉賓事前笑說：「如果要選一樣東西陪我睡覺，我一定選炸雞！最重要是，一件好的炸雞要新鮮炸起，而且一個拳頭可握實，雖然我這樣說不太好，但未試食過我始終不會相信家務A夢。」

節目組準備讓嘉賓試食家務A夢的特製炸雞，其時已擺放了3小時。（《生活小貼士》節目截圖）

其實《香港01》亦曾訪問過大廚雷啟裕師傅，分享炸雞不會油淋淋的心得。第一個重點是油溫，雷師傅指出：「行內一般將油溫分成10級，由攝氏10度至220度，每級大約相距20至30度。」在沒有溫度計的情況下想學識目測油溫，就要練習看泡泡、聽聲音，將雞塊放入油鑊前，可放些麵粉、粉粉落鑊測試油溫。

請按下圖睇如何區分不同程度的油溫：

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不過雷師傅亦明白到，要新手學懂睇油溫並不容易，他特別提到一個小撇步，就是先將油煲得滾一點，當雞肉落鑊後發現油溫過高，可倒入十分一左右凍油降溫，令整體油溫下跌10至20度。不過記得別一次過下太多凍油，以免雞塊因太低溫而出水、甩漿、不脆等等。

雷師傅又提到，炸雞時要注意「浸炸」和「逼油」，要做到這兩步驟，雞塊方能外脆內嫩。

請按下圖睇睇何謂「浸炸」與「逼油」：

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只要掌握以上竅訣，即可做出完美炸雞！（資料圖片／馬熙烈攝）

資料來源：《生活小貼士》