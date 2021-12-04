【Gi味俱全】黃淑儀蝦醬炸雞球9大貼士　蝦醬醃雞更入味全靠……

炸雞球大家都食過，有時想多點味道，除了配上檸檬汁、沙律醬等，醃肉時也可花點心思。黃淑儀（Gigi姐）就分享了一個蝦醬炸雞球食譜，她用上急凍雞腿，教大家如何辟走雪味之餘，亦講解了用膠袋醃肉的好處。



黃淑儀（Gigi姐）在myTV SUPER的節目《Gi味俱全第二季》其中一集，分享了「蝦醬炸雞球」的做法，她指自己以前在北美洲住久了，已習慣用急凍食材來做菜。她說在當地要買活雞並不像香港容易，久而久之就用急凍肉較多，儘管有人很怕雪藏味，但她覺得只視乎你用什麼方法來辟雪味。她亦提到，現時許多肉已將冰鮮肉處理得像鮮肉一樣，故沒有特別追求食鮮肉。

Gigi姐教路，用淡鹽水浸急凍肉，即可辟走雪味。（節目截圖：《Gi味俱全第二季》）

Gigi姐示範的是蝦醬炸雞球，她笑言自己是開平人，開平人喜以腐乳、蝦醬等重口味調味料來做菜，而這道蝦醬炸雞球，送飯或送酒皆可。在這道菜式裡，蝦醬不是沾醬而是醃料，Gigi姐提及一些醃肉入味的小貼士，其中一個是用膠袋醃肉，原來這方法不但可令雞肉味道更均勻，還有其他好處。

蝦醬雞球充滿肉汁，咬開是滿滿蝦醬味。（節目截圖：《Gi味俱全第二季》）

請按下圖睇Gigi姐煮蝦醬炸雞球的材料、步驟和貼士：

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蝦醬炸雞球食譜



材料：

急凍雞扒（雞上髀）2塊

雞蛋1隻

油1湯匙

麵粉2湯匙



配菜：

青瓜3條

鹽1茶匙



醃料：

蠔油1茶匙

生抽1茶匙

紹酒1湯匙

糖2湯匙

蝦醬2湯匙

蛋液1湯匙

紅椒碎1隻

紅葱頭1粒

蒜蓉（2粒拍碎）1茶匙



做法：

1.雞扒吸乾水，每件一開六備用，用一大袋依次加入醃料，加入雞肉隔袋按摩，放入雪櫃醃至少4小時。

2.準備青瓜配菜，青瓜間條削皮，刨片，分三次加鹽醃10分鐘，擠乾水分，排碟上。

3.雞肉炸之前拌入油和餘下的蛋液，沾上麵粉。

4.油鑊燒至160度，不可有煙，把雞塊投入，熄細火炸至硬身。將雞塊翻身，撈起靜止一會。

5.油撈出雜質，再開大火燒熱，放入雞塊回鑊，數十下後撈起，放在排好青瓜的碟上即可。



蝦醬其實配搭頗多，除了蝦醬炸雞球外，以下還有一個《香港01》的蝦醬雞翼食譜供大家參考。

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