食物安全｜台灣金菇驗出李斯特菌全美回收　嚴重可致命防染菌7招

台灣外銷美國的金菇被驗出含李斯特菌，台灣食藥署表示，正調查該產品是否在台灣內流通。



台灣金菇受李斯特菌污染 全美國回收下架

據美國食品藥品監督管理局（FDA）公告指出，加州衛生機關檢驗出由台灣外銷的金針菇，產品為「Taiwan Best Quality Enoki Natural Mushroom」，製造商是彰化縣香菇合作社（Changhua County Mushrooms Production Cooperative），條碼為UPC 8 51084 00835 8，批號為#3322，由於遭到李斯特菌污染，目前正回收所有200克/7.05 安士包裝的金針菇。據彰化縣香菇合作社官網介紹，社內新鮮菇類產品會外銷日本、香港、中國、新加坡、馬來西亞、加拿大、美國及澳洲等地。

Taiwan Best Quality Enoki Natural Mushroom受李斯特菌污染。（美國食品藥品監督管理局官網）

李斯特菌症狀似感冒 嚴重可致命流產

FDA另外也提到，感染李斯特菌嚴重甚至可致命，對幼兒、體弱者或老年人以及免疫系統較弱的人影響最大，並可導致孕婦流產。健康的成年人可能會出現高燒、劇烈頭痛、噁心、腹痛和腹瀉等短期症狀。

迄今為止，美國方面尚未有報告顯示有市民，因進食受李斯特菌污染的台灣金菇而感不適，為安全起見，該產品的分銷已被暫停，已購買的消費者可要求退款。

金菇亦稱為「益智菇」有助促進腦部發展、提升記憶力，豐富的膳食纖維多，可改善便秘，也可降低膽固醇、增強免疫力及消除疲勞。

在2020年，一款由韓國出口至美國的金菇，製造商是Sun Hong食品公司，曾引發致命的李斯特菌感染，共計32人染病，當中30人嚴重需要住院，並有4人死亡。

感染李斯特菌 潛伏期3至70天

據香港食安中心資料，李斯特菌病是一種較罕見但死亡率高（20%至30%）的嚴重疾病，受感染者通常會在進食受污染食物後3至70天（預計潛伏期中位數為三星期）內出現病徵，包括類似感冒症狀、噁心、嘔吐、腹部痙攣、腹瀉、頭痛、便秘及持續發燒，但大部分人感染此病後多數是全無症狀；不過，嚴重的感染個案會出現敗血病和腦膜炎。如時間充裕，李斯特菌可在冷藏溫度下大量繁殖，保質期較長的即食食物如軟芝士和即食家禽及肉類最高危，而結冰環境不利李斯特菌繁殖。

按圖了解預防受李斯特菌感染的7個有效方法︰

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預防受李斯特菌感染，消費者應充分充分洗淨及煮熟食物，處理生食之後應洗淨雙手、刀子和砧板，已煮熟的食物及生食材要分開擺放。另外，盡快進食容易變壞的預先煮熟即食食物，吃剩的食物要徹底翻熱才進食。購買食材時，查看食物包裝是否完好無缺，以及食物標籤上的食用日期是否已經過期，尤其是保質期較長的冷藏即食食物。

參考資料︰美國FDA/香港食安中心/台灣衛生福利部疾病管制署

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按圖參考乾淨的金菇切洗方法︰