金菇營養｜降血脂防便秘智力菇6大好處　纖維高椰菜2倍 3類人不宜

金菇有豐富的營養價值，因為熱量低、蛋白質高，被視為有助減肥的食材，有6大好處對健康有益。不過有3類人不宜吃金菇，小心為上。



金菇低卡高蛋白 纖維高椰菜2倍

金菇，不但在日本流行，也深受香港人歡迎，更是火鍋、拉麵、烏冬的常備配料。金菇有「益智菇」的稱呼，種類很多，其中最著名的是米白色品種，通常在超市中有售。金菇有豐富的維他命、礦物質及人體所需的氨基酸，也屬低熱量高蛋白食物，有豐富的鉀及纖維，纖維量更比椰菜高兩倍，一直被納入幫助減重的日常膳食中。如果以進食金菇助瘦身，該配合少油的烹調方法，例如灼熟後配涼拌菜或者煮湯等。

金菇有「益智菇」的稱呼，種類很多，其中最著名的是米白色品種，通常在超市中出售。（VCG）

按圖了解吃金菇的6大健康益處：

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1 增強免疫力：金菇提供豐富的抗氧化劑、葉酸及礦物質（鉀、鈣、鐵和硒等），有助降低壞膽固醇及體內鈉含量，氨基酸則促進身體免疫力。

2 減少腸道脂肪：金菇內含亞油酸，有助啟動燃燒內臟脂肪的酶，減少體內對脂肪的吸收。

3 降血脂：金菇有助防止血脂升高，降低膽固醇，減低患冠心病的機率。

4 平衡血糖水平：金菇有豐富的膳食纖維，可以控制血糖水平，血糖過高引起胰島素水平增加，促使身體儲存脂肪。然而，飲食中多攝取纖維，有助減低血糖升幅，減慢糖的同化，避免身體過量儲存脂肪及預防二型糖尿病發生。

5 預防便秘：金菇中的纖維，是水溶性纖維之一，300克金菇已有12克膳食纖維，佔每日攝取量的3至5成。

6 促進智力發展：金菇含大量氨基酸，促進腦部發育，增強記憶力，調節孩童智力發展，因此有被譽為「益智菇」。

金菇冰減肥法真的有效？

日本早前流行「金菇冰減肥法」，將金菇打碎後冷藏成冰塊，據說可喚醒金菇中的營養，增強植物性甲殼素的吸收率，甲殼素有吸附油脂的能力，可阻隔油分被身體吸收，這有助減重，但目前未有足夠證據證明金菇冰有顯著減肥功效。

日本早前流行「金菇冰減肥法」，將金菇打碎後冷藏成冰塊，據說可喚醒金菇中的營養，但目前未有足夠證據證明金菇冰有顯著減肥功效。（Cecile.co.jp）

香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆認為金菇冰只具保鮮作用，它的營養與食用新鮮的金菇其實一樣。此外，菇菌可代替肉類中的蛋白質，但澱粉質很少，不能為身體提供熱量，會很快感到肚餓，因此宜均衡飲食，不宜長期偏側吃菇菌，建議一星期中吃2至3次較好。

哪些人不適宜食用金菇？按下圖了解：

1 金菇及菇菌類是高嘌呤食物之一，不適合高尿酸或痛風人士，過量服用會令身體尿酸值過高，引起關節腫大及加劇痛風症狀。

2 金菇是高鉀食物之一，患有腎病的人不宜大量食用。

3 腸胃不適或消化不良的人，也不宜常吃金菇。

資料參考：Healthbenefitstimes