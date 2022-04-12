蒸蛋熱話｜仰望星空魚蒸蛋似魚仔墳場？全魚蒸蛋？附花蛤蒸蛋食譜

蒸水蛋滑嘟嘟，不論大人小朋友都鍾意食。最近網上有海鮮魚類群組就掀起一股「萬物皆可蒸蛋」熱潮，網民紛紛用不同海鮮來煮蒸水蛋。昨日就有一個「魚仔蒸蛋」，不過見一條條魚仔全部魚頭向天插在蒸蛋上，竟然神似英國名菜「仰望星空批」，更有不少人勾起童年回憶，一想就想起兒時愛玩的釣魚玩具。



Facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」坐擁15萬fans，網民不時分享整海鮮的心得，自上星期開始，「花甲蒸水蛋」忽然備受熱捧，而網民甚至相繼製作不同的海鮮蒸水蛋，包括：扇貝、蠔仔、龍蝦、原條魚，甚至豆豉鯪魚都有，有網民甚至說，既然「萬物皆可蒸蛋」，下次乾脆試試用象拔蚌、鬼瓜螺等等來蒸蛋，被指創意滿分，勁過無綫電視首席創意官王祖藍！

請按下圖睇網民的海鮮蒸水蛋：

魚仔蒸水蛋向仰望星空批致敬？

昨日網民就繼續發揮創意，將雪櫃的魚仔「一魚兩味」，酥炸絕不稀奇，另一道竟然是……仰望星空魚？只見原Post主將一條條魚仔插在蒸蛋上，只露出魚頭，效果竟神似英國康沃爾名菜「仰望星空批」（Stargazy pie）。仰望星空批主要以沙甸魚、蛋和薯仔製成，將沙甸魚刺入焗批的頂部，頭部露出，儼如凝視星空的樣子，之後更衍生出不同版本。

請按下圖睇仰望星空蒸蛋（左）和仰望星空批（右）：

密集恐懼症網民感不安：魚仔午門斬首？

說實話，這位網民蒸蛋頗有功架，至少看上去十分滑溜，相信本身廚藝不錯，他更透露自己是先蒸好一層蛋，再插上魚仔和加蛋液，可見很有心機。然而，對不少網民來說就十分好笑，同時帶點不安。他們留言：「依碟野係唔係叫『午門蒸水蛋』，全部斬首？」「畀小朋友食，保証他們以後都不食蒸水蛋。」「多謝你……我打算斷食嘅時候攞佢來做wallpaper。」「密集恐懼症患者表示唔敢望超過1秒。」「新菜式：魚仔墳場蒸蛋。」「好似尋晚睇《Titanic》嗰班係北大西洋凍死嘅乘客。」「我以為係畀貓食嘅生日蛋糕。」此外，亦有人一見到這碟菜就想起童年的釣魚玩具，「魚仔」們口擘擘的樣子。

更好笑的是，有網民改圖，把魚仔蒸水蛋與釣魚玩具二合為一，竟然毫無破綻！（圖片來源：Tim Ki）

原Post吸引過3千人like，post主還做了酥炸魚仔，賣相也很好。（截圖：香港街市魚類海鮮研究社）

見到網民輪流煮不同的蒸水蛋，你是否都有點心郁呢？不喜歡魚仔蒸水蛋不要緊，試試花甲蒸水蛋又如何？這也是此facebook群組的一道熱門菜式，花甲的鮮味與蒸蛋完全融合，相當鮮甜呢。以下就有由《香港01》製作的花甲蒸水蛋食譜：

【花甲蒸水蛋食譜】花甲吐沙不用鐵匙鹽水 跟鼎爺學最有效方法！

花甲蒸水蛋食譜

來源：香港街市魚類海鮮研究社