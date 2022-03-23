M&S｜復活兔英式烘餅滿面「瘡」嚇壞網民！烘餅班戟有分別附食譜

復活節快到，雖然復活節的節日氣氛一般都沒有其他節日般濃厚，加上疫情嚴重，應該都不會特別慶祝。不過，有店舖還是推出了復活節限定的產品，如Marks & Spencer就推出兔仔形狀烘餅，網民大表驚嚇，留言指滿面洞洞的兔仔似中槍、毛孔粗大等，嚇得密集恐懼症發作，但原來烘餅真身的確窿愈大愈好？



復活兔仔滿面窿窿好駭人？

Marks & Spencer（M&S）日前在facebook張貼這張烘餅（Crumpets）圖，是復活節限定的兔仔造型烘餅，留言：「我們鬆軟的復活節兔子形英式烘餅已"跳"到架上，期間限定優惠兩包只售$45。焗熱後塗上牛油及蜜糖便成可愛的早餐，您家小孩定必愛上，快到店內把它們捉回家！」但網民就覺得滿面窿窿的兔仔好駭人，不嚇壞小孩已偷笑了。

Marks & Spencer近日正推廣兔仔造型的烘餅，表示有復活節優惠，但網民認為比較像萬聖節。（facebook：Marks & Spencer）

網民留言取笑 兔仔烘餅似被機關槍掃射

帖文不足一天，已有五百多個留言，網民紛紛取笑，認為這隻兔仔是獵奇多於可愛：「明顯係唧完暗瘡沒有好好保養。」「好恐怖，隻兔仔成面瘡，仲流晒膿……」「笑到痴線，係咪英式幽默？」「以為就到萬聖節！」「兔仔中咗好多槍！」「怎麼可以吃兔兔？兔毛孔也太大了吧？」「密集恐懼症」「4歲小朋友話好核突。」「咁嘅相都用 M&S marketing係咪睇開恐怖片？」「經歷完切爾諾貝爾嘅烘餅。」「塞啲紅豆入去窿窿，變砵仔兔。」「細心睇，耳仔先重災區，佢係咪有牛蜱？」「兔兔看起來像剛被機關槍掃射！」

今次網民斟酌的地方，是認為班戟窿窿又大又密集，看起來令人不安。但其實圖中的產品烘餅（Crumpets），跟班戟（Pancakes）不同。烘餅的製作過程中，是刻意弄成這麼多窿窿的。要是它並非以兔仔造型亮相，大家可能較易接受。

剛出爐的烘餅，表面上的洞洞大小和密集度其實跟兔仔烘餅差不多，不過沒有眼耳口鼻，感覺較易接受。（電視節目截圖：Food Unwrapped）

烘餅生產商解釋多窿原因 原來係特登？

烘餅是英國茶點之一，常見於早餐或下午茶，《劍橋字典》如此形容它：「一種圓形的蛋糕狀小麵包，其中一面佈滿孔洞，會趁熱搭配牛油享用。」英國電視節目《Food Unwrapped》就曾訪問過烘餅製造商Warburtons的高層Vasilis Nicolouzos，直擊烘餅生產過程。它們一星期會生產逾400萬件烘餅，根據他所講，烘餅主材料有麵粉、水、酵母、鹽水等，混合所有材料後就會有攝氏40度左右發酵，而這個就是產生氣泡的關鍵。發酵過後，麵糰會放在模具上煎，底部的熱力令氣泡膨脹、蒸氣不斷推向上，形成煙囪效應，麵糰的窿窿自然愈來愈大。

加熱烘餅麵糰的過程，產生的煙囪效應會讓氣泡膨脹，窿窿自然愈來愈大。（電視節目截圖：Food Unwrapped）

Warburtons的高層Vasilis Nicolouzos（藍帽者）帶記者直擊烘餅生產過程。（電視節目截圖：Food Unwrapped）

烘餅與班戟最大分別是這種材料？

上文提到，不少人搞亂烘餅與班戟的分別，以下就簡單解釋兩者的不同。即使原材料類似，但班戟一般都比較扁身，烘餅則較厚，那是因為後者有酵母，因此會發酵變大。至於班戟，一般英式都沒有泡打粉，但美國版則會有，所以都會厚一丁點。

烘餅：

材料：麵粉、糖、水、鹽水、酵母

外形：佈滿洞洞、比班戟厚但較輕身，直徑約2吋

口感：內裡帶嚼勁，可凍或熱食，鹹甜皆可



班戟：

材料：麵粉、奶、蛋、牛油、（泡打粉）

外形：薄、平、圓，直徑1吋至12吋都有

口感：較軟綿綿，適宜熱食，一般都是甜食



烘邊一般較厚身，有指表面上的窿窿，能讓牛油和其他醬料更易滲到烘餅內部，提升美味！（網上圖片）

至於班戟，明顯比烘餃扁而大，表面相對平滑，即使有窿窿，都不會像烘餅般大。（Unsplash）

烘餅鹹甜皆宜 2個簡易食譜分享

你未必熟悉烘餅的食法，除了塗牛油、糖漿、果醬這些基本的配搭外，Warburtons的官網上亦有其他食譜，以下就分享一鹹一甜的烘餅食譜。

Warburtons煙三文魚蛋烘餅（鹹）



材料：

烘餅2件

雞蛋2隻

煙三文魚100克

黑椒碎適量



做法：

1.先用焗爐或多士爐烘熱烘餅。

2.雞蛋放在將滾但又未完全沸騰的水中，煮3至4分鐘（或你覺得適合的溫度）。

3.烘餅上鋪上煙三文魚和蛋，灑上黑椒即成。



Warburtons蘋果粒乳酪烘餅（甜）



材料：

大烘餅1件

蘋果1個

黃糖1茶匙

凍水1-2湯匙

提子乾1湯匙

混合香料半茶匙

低脂希臘乳酪1湯匙



做法：

1.蘋果去皮、去芯、切粒，放入平底鑊上，與黃糖和凍水同煮。

2.平底鑊加蓋，以中火煮3-4分鐘直至軟身。

3.揭蓋後，加提子乾和混合香料，小火煮2-3分鐘，其間可烘熱烘餅。

4.將煮好的蘋果灑在烘餅上，伴上低脂希臘乳酪享用，即成。



資料來源：《Food Unwrapped》、Warburtons