易潔鑊保養｜外傭整爛3隻鑊嚇壞僱主　常犯4宗罪用完即洗大損塗層

有僱主為外傭更換第四次易潔鑊，每隻均極速報銷，傷勢嚴重。僱主好心規勸換來工人姐姐反駁。正確使用易潔鑊要注意的6件事，你有做對嗎？



廚具殺手跟易潔鑊有仇？

早前有本港僱主在「外傭僱主必看新聞訊息」FB群組發文分享，已經在短時間內第四次更換易潔平底鑊，令網民有感她家中的外傭彷彿跟易潔鑊有仇，猛火燒空鑊、未降溫即倒凍水清洗、用筷子刮鑊等，使易潔鑊的塗層甩到岩岩巉巉，傷痕累累。僱主好言相勸教「姐姐」錫鑊以免頻密更換，卻令「姐姐」反駁：「太太你留返自己用啦！」叫事主十分激氣。

外傭不當使用易潔鑊，令鑊底嚴重受損。（外傭僱主必看新聞訊息FB）

不少外傭僱主看完帖文後深有同感，指家中「姐姐」粗暴對待家電廚具，經常用壞、用爛、用殘，要花錢再重新添置，不少人表示不敢買貴價家電廚具，亦有網民認為易潔鑊的耐用度本來較低，每3至4個月更換一次屬正常。

另有網民留言表示有同感，已為外傭買第五隻鑊。（外傭僱主必看新聞訊息FB）

易潔鑊冷鑊冷油 不鏽鋼鑊不用養鍋

不過，現實中有用家可以一隻易潔鑊用上一至兩年，甚至更久，重點是如何正確對待及使用平底鑊。即使價格昂貴的易潔鑊，假如粗魯對待，同樣可能令廚具速速報銷。對於不關心如何善待易潔鑊的用家，網民有提議，用不鏽鋼鑊、鐵鑊等難於刮花並沒有塗層的鍋具。

按圖了解易潔鑊、不鏽鋼鑊、鐵鑊之間的分別及注意事項︰

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易潔鑊錯誤使用4宗罪 用後即以冷水清洗

易潔鑊最大的好處是有防黏塗層，對入廚新手或不喜歡花時間洗碗的人來說，易潔鑊好用、易用、鍋身較輕，選擇也甚多，煎鑊、炒鑊、湯鍋或一鑊多用一應俱全。想易潔鑊更耐用，開鍋及養鍋時要注意，首次使用前，先用清潔劑及暖水以海綿清洗裡外，鍋蓋也記得要擦，然後抹乾。或者在鍋中注入8分滿的水，煮沸後熄火，倒掉熱水並擦乾鍋身內外。重點要加少許食用菜油，用紙巾將油均勻塗開，便完成開鍋及養鍋的動作到再用時再清洗，大概每月保養一次。如果保養得宜，可免易潔鑊淪為易花易丟的消耗品。以往消委會也就易潔鑊的正確使用方法提出建議，當中我們可能做錯過一至兩樣，使易潔鑊容易損傷。

按圖參考正確使用易潔鑊要注意的6件事︰

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使用易潔鑊時常犯的4宗罪︰

1.高溫空燒易潔鑊。

2.用尖銳或金屬鑊鏟。

3.使用後立即用冷水清洗。

4.用粗糙的刷或百潔布洗擦。

參考資料︰康健

使用易潔鑊後為何不宜立即用冷水洗？ 很多人怕油脂污跡放久了會難清洗，於是急急用自來水沖浸，記得使用易潔鑊後，要待溫度稍降才用清水洗滌，不要立即用冷水清洗，由於熱脹冷縮的關係，塗層反而容易剝落。

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