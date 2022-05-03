咖啡心理測驗｜愛喝哪種咖啡揭隱藏性格　教你30秒夢幻Mocha做法

在咖啡館裡你毫不猶豫點了自己最喜歡和慣喝的咖啡，其實你做的決定不僅是因為你喜歡喝某種咖啡，也跟你的性格有關。



你喝的咖啡暴露了你的性格！

美國臨床心理學家Ramani Durvasula博士曾經進行一項有趣的研究，對1000名經常喝咖啡的人做了調查，通過評估許多常見的性格和心理特徵如︰內向、外向、完美主義、親和度、耐心程度、警惕性、敢為性（在社交時的輕鬆自如程度）等，發現選擇不同的咖啡揭示了不同人的性格特徵。

你在咖啡店裡通常喝哪種咖啡？

按圖看詳細分析︰

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Americano 美式咖啡

愛喝美式的人直接幹練，不喜歡麻煩，讓人感覺喜怒無常，不易接觸，但是一旦相處融洽，很可能是能交往一生的好友。

Espresso 特濃咖啡

天生就有領導能力，為人友善，適應性強，可是有點偏執，通常不去做無意義的事情，很有主見，卻容易悶悶不樂。

Flat white 牛奶咖啡

愛生活不急不躁，給人舒服溫暖和開心的感覺，但個性較敏感，某程度上有點選擇困難，在充滿未知的世界裡，喜歡打安全牌。

Cappuccino 泡沫咖啡

性格通常較樂觀，喜歡交際，熱心腸，富有創造力，卻有點健忘，佔有欲和控制欲較強。

Mocha 朱古力咖啡

很愛玩，很有魅力，積極主動，卻似乎無法專心和專一。

Ice coffee 冰咖啡

直接、坦率，有什麼，說什麼。

Macchiato 瑪琪雅朵咖啡

比較傳統保守，對新事物有點抗拒，比較安靜，不太愛交際。

自製咖啡店摩卡咖啡 零失敗30秒即成

有趣的心理測驗可以聚會時說說笑笑，也可以從中略為解剖自己的個性及自己帶給旁人哪些感覺。以往盛極一時，人人親自DIY挑戰的400次咖啡（Dalgona coffee）是牛奶咖啡之一，喜歡喝400次咖啡的你，是否覺得很難自己做決定，常常需要身旁的人提出意見？除了400次咖啡可輕鬆DIY之外，可可味濃郁的「Without machine Mocha」，輕輕鬆鬆用十元廿塊的打奶泡棒，甚至用「手搖」的方法便瞬間做到綿厚的奶泡，覆蓋於朱古力咖啡上，在家或辦公室也可沈浸於咖啡店的香濃時光。

有咖啡店水準的摩卡咖啡，奶泡製作利用「懶人」的方法，選擇手搖奶泡或用打奶泡棒。

手搖奶泡 30秒即成

跟400次咖啡一樣用上即溶咖啡粉，混合可可粉或利用朱古力塊，加些許熱水及糖拌勻，便完成香濃的mocha base。至於，製作奶泡的方法非常淺易，說來也有點不可思議，只利用一個密封的器皿便搖出了奶泡。首先，要煮熱或用微波爐加熱牛奶，然後用手搖方法，花30秒至1分鐘不停地猛搖熱牛奶便可。

按下圖看「Without machine Mocha」手搖奶泡朱古力咖啡的示範︰

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參考資料︰ettoday/Psych Central