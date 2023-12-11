早餐咖啡｜空肚飲咖啡血糖升50%無效提神！喝啡6技巧助抗炎不致肥

早晨喝咖啡真可以提神嗎？有研究指出空肚喝咖啡，或者會更疲勞，並造成胰島素抗阻，對血糖的控制存在負面影響。喝咖啡如何更健康？6個簡單技巧或有助消除無效提神的疑慮，及減少致胖的風險。



一杯芳香的咖啡宛如魔法，能提振精神，抑止心癮，使頹靡的生活變得有意義。 咖啡愛好者遍達全球，有關於咖啡的生意組織成重要的經濟命脈，同時由咖啡而引起的健康討論及研究成百家爭鳴的局面。對於咖啡迷來說，能享受人間美味，又能顧全身體健康，這是雙嬴的最佳狀態。

6個簡單技巧使喝咖啡更有益，助消除咖啡或引致的肥胖，將咖啡提神的效用發揮更大。（Unsplash）

6個簡單技巧使咖啡更健康

很多人視咖啡為日常提神飲品，咖啡愛好者更是無咖啡不歡。一般來說，黑咖啡比較健康及低熱量，因為摒除了加糖、加奶的額外糖分及脂肪；然而，若怕齋啡苦或傷胃，那麼在奶啡中盡量不添加太多糖，包括精製糖、人造甜味劑及人造奶精，也要避免喝太多便利店中的罐裝及樽裝咖啡，因為糖分頗高。如光顧咖啡店的咖啡，考慮加少少肉桂粉、可可粉，兩者均有抗炎的營養素。

按圖了解6個技巧使咖啡更有益健康︰

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1 將肉桂粉加入咖啡：助抗炎，保持血糖、血脂水平

2將可可粉加入咖啡：助抗炎，改善情緒、保持血糖、血脂水平

3 喝咖啡前宜先進食：空肚喝咖啡提神效果不足，或造成胰島素阻抗

4 避免人造甜味劑和精製糖

5 避免使用人造奶精

6 使用過濾水和有機豆

其實，飲咖啡前宜先吃一點食物，或放在早餐後喝，又或者跟早餐一起享用，更能發揮咖啡的提神效果。

空肚飲啡波動血糖更易攰

如果你喜歡在早晨空着肚先喝一杯咖啡，隔一陣子才吃早餐，這樣做在實際上可能會降低身體的能量水平，使提神效果不足。科學家在《英國營養學雜誌》上發表研究結果，喝咖啡有助提神，降低睡眠感，但可能對血糖的控制產生負面影響。

空腹喝咖啡或者會造成胰島素抗阻，身體處理血糖的能力會下降，疲勞感或者會增加。（Unsplash）

即使是齋啡，空腹喝咖啡或者會造成胰島素抗阻，身體處理血糖的能力會下降，疲勞感或者會增加。研究中的受試者在早餐前先喝黑咖啡，早餐後的血糖反應卻顯著提高約50％。因此，建議在吃完早餐後，或跟早餐時一起享用香濃咖啡，使提神的效果有更好發揮，餐後血糖水平也保持及控制得較穩定。

參考資料︰healthline1 / healthline2 / Science Daily / Pub Med / 食力 / Paleohacks