揀蘆筍貼士｜挑超甜4招筍尖彎或直好？F&M高級料理三文魚蘆筍$168
初夏4至5月是蘆筍盛產的季節，綠蘆筍最為常見，白蘆筍較貴多應用於高級料理（Fine Dining）。口感爽嫩，味道清甜的蘆筍，不論是清炒、白灼或烤焗也有各自的風味，綠蘆筍的營養價值比白蘆筍稍高，蘆筍中的5大營養，為身體帶來不少健康好處。
蘆筍5大營養素 益血管助抗癌
台灣營養師夏子雯指出，蘆筍含有豐富的膳食纖維、維他命及礦物質等，有助於調節血壓，也可預防便秘。
蘆筍所含的5大營養素包括以下︰
1.膳食纖維
每100克綠蘆筍約有1.2克纖維，白蘆筍則約1.8克，有助預防便秘。
2.維他命A、B雜、C、β-胡蘿蔔素
有助細胞抗氧、維持身體正常生理機能。
3.鉀質
鉀能調節血壓、神經傳導，幫助肌肉收縮等。每100克綠蘆筍含鉀271毫克，白蘆筍約有204毫克。
4.硒質
有助減低罹患癌症的風險。
5. 蘆丁、天門冬胺酸
減輕疲勞感，幫助強健血管，預防動脈硬化。
吃蘆筍3種正確方法防血管硬化
不同的烹調方法及保存方式，影響蘆筍有益健康或營養全被浪費，只一線之差。灼蘆筍蘸沙律醬、蘆筍炒煙肉是常見的烹調方法，想藉由吃蘆筍有益血管可參考以下3種進食方法︰
1.蒸蘆筍片刻
2.蘆筍跟油一起煮
3.用煮過蘆筍的水煮飯
按圖了解烹調及保存蘆筍的方法︰
4招鑒別更美味的蘆筍
墨西哥出產的蘆筍通常十分粗壯，日本蔬菜專家杉本晃章先生指出每年到了5-6月，日本產的蘆筍能媲美墨西哥的。一株蘆筍可供採摘十年，最初兩、三年也是很細株，五、六年後愈長愈粗，粗的蘆筍比幼細的更好吃。以為粗蘆筍比幼蘆筍更硬？相反，細的蘆筍才較硬。
如何鑒別更甜、更美味的蘆筍？按圖了解︰
Fortnum & Mason春日蘆筍限定菜式
可盡覽維港景致的181 Fortnum & Mason，由即日起至5月31日，特別推出以蘆筍入饌的限定菜式，讓食客品嚐清爽淡香的新鮮蘆筍，體驗英倫的春夏滋味。4道重點菜餚包括水煮三文魚配蘆筍及紅菜頭蓉、香煎帶子配蘆筍伴煙肉醬、英國蘆筍配法式芥末醬及風乾火腿及鴨肉配香橙蓉及蘆筍。
水煮三文魚配蘆筍及紅菜頭蓉$168選用愛爾蘭海海域的頂級格倫納姆（Glenarm）三文魚，大廚將原條三文魚醃製後，再以水煮烹調，突顯蘆筍的淡香。英國蘆筍配法式芥末醬及風乾火腿$188
選用24 個月熟成的巴馬臣芝士，配意大利風乾火腿和烤蘆筍，淋上新鮮檸檬汁芥末醬，濃厚的牛油及芝士味道有助平衡蘆筍的青草香氣，非常美味。
香煎帶子配蘆筍伴煙肉醬$248
帶子的濃郁牛油香，配細膩的蘆筍蓉及清爽的蘆筍，鹹香的煙肉醬由咖啡炮製而成，伴香濃的蛋黃蓉作點綴。
鴨肉配香橙蓉及蘆筍$328
大廚將鴨的表皮煎脆，甘香的鴨肉配味道濃烈酸甜的香橙蓉，與蘆筍的鮮甜互相輝映，伴發酵大蒜和濃厚的醬汁，滋味無窮。
181 Fortnum & Mason
地址：九龍尖沙咀梳士巴利道18號 K11 Atelier 022號鋪
電話：3916 8181
開放時間：星期一至日
午餐：11am-1:30pm
晚餐：6pm-10pm
參考資料︰夏子雯-貼近你生活的營養師/ 相葉マナブ