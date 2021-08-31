蘆筍功效｜預防血管硬化吃蘆筍3大正確方法　橫放雪櫃保存原來錯!

血管是攝取氧氣和營養的入口，血管年輕，外表看來亦較年輕，同時減低患心血管疾病及高血壓的風險。很多食物有益於血管，其中一樣是蘆筍，但如何吃蘆筍能不減它的營養，並更有益於血管是探索的重點。



綠蘆筍的營養價值比白蘆筍高，因綠蘆筍富含天門冬胺酸，它能促進鉀與鎂吸收，身體覺得疲倦時助補充能量。（VCG）

讓血管恢復年輕的秘密是蘆筍，無論是綠蘆筍或白蘆筍也有相同功效，其中的兩種營養素--蘆丁、皂甙令血管更健康。北海道情報大學臨床分子營養學副學長西平順醫生於《幫緊你醫緊你》其中一集節目內指出，蘆筍中的營養素—蘆丁（Rutin）可令血管「回春」，蘆丁屬多酚類抗氧化物，能令血管變軟，助預防動脈硬化及高血壓。在春夏交接近5月收成的蘆筍，蘆丁的含量比其他月份高出4倍。

蘆筍是一種很好的鉀來源，,而綠蘆筍的尖端部分含最多量蘆丁，蘆丁令血管變軟，助預防動脈硬化及高血壓。（VCG）

綠蘆筍、白蘆筍不同營養

蘆丁是透過陽光下的紫外線才能製造，因此在陽光下生長的綠蘆筍有蘆丁，並在尖端部分含最多量蘆丁；而在黑暗環境下生長的白蘆筍沒有蘆丁。不過，白蘆筍也有令血管「回春」的營養素—皂甙，皂甙有稀釋血液的作用，也有助預防高血壓，白蘆筍的根部含最多量的皂甙，而綠蘆筍卻不含皂甙。另外，白蘆筍的質感比綠蘆筍柔軟多汁，味道濃郁也更甜。

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綠蘆筍尖端部分含最多量蘆丁，白蘆筍的根部含最多量的皂甙，兩樣營養素可令血管更健康。（《幫緊你醫緊你》影片截圖）

西平醫生更指，不同的烹調方法及保存方式，影響蘆筍有益健康，或營養全被浪費只一線之差。灼蘆筍蘸沙律醬、蘆筍炒煙肉是常見的烹調方法，想藉由吃蘆筍有益血管可參考以下3種進食方法。

1.蒸蘆筍片刻

2.蘆筍跟油一起煮

3.用煮過蘆筍的水煮飯



按圖了解烹調及保存蘆筍的方法︰

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（《幫緊你醫緊你》影片截圖）

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蘆筍保存方法

正確地保存蘆筍也同等重要，才令營養素不易流失。將蘆筍橫放，蘆筍持續生長，會白耗營養；相反將蘆筍豎放，放入有水的水杯內，水高度約2至3厘米來保濕，再放入雪櫃，或用加濕的廚房紙包裹蘆筍中間至下端位置，上端包好保鮮紙，然後豎放於杯內置於雪櫃保存，就能好好地保留蘆筍的營養。

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（《幫緊你醫緊你》影片截圖）

【同場加映】蘆筍營養｜護血管防便秘別名抗癌蔬菜王？營養師提醒4種人勿多吃

蘆筍有「抗癌蔬菜之王」的美稱，不僅熱量低，營養價值也相當高，點擊下圖了解︰

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參考資料︰《幫緊你醫緊你》第30集