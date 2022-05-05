飲食熱話｜網民勁讚蒜蓉粉絲蒸扇貝天作之合！附食譜橙膏可吃嗎？

蒜蓉粉絲蒸扇貝這道菜，近日忽然成為網上熱話，獲網民熱捧，有人甚至開Post大讚：「發明扇貝蒸粉絲條友值得攞諾貝爾獎！」近6千人讚好，認真誇張。到底這個菜式有何魔力？除了一般的蒸扇貝之外，有海鮮愛好者認為近年新興的橙色扇貝「高貴海扇蛤」吃起來更扇貝，想學的話不妨參考蒜蓉粉絲蒸扇貝食譜。



留言勁誇張 蒜蓉粉絲蒸扇貝可令希特拉停戰！

蒜蓉粉絲這個組合，配海鮮絕對冇得輸，當中最高人氣的，相信非扇貝莫屬。日前有網民就在討論區開Post說：「發明扇貝蒸粉絲條友值得攞諾貝爾獎！」他的帖文相當搞笑，指自己本身是無神論者，吃過蒜蓉粉絲蒸扇貝後，不得不驚歎造物主的偉大：「口味成個配搭已經屈機，最絕就係個殼啱啱好盛住啲粉絲，個分量又啱啱好，扇貝呢種生物係咪天生用嚟俾人蒸粉絲？」也有人誇張回覆：「我諗二戰嗰陣如果畀希魔食完，佢會即刻停戰。」「究竟係邊個諗到放啲配菜上個殼上面，連帶子肉一齊蒸？超越造物主嘅慧根！」「其他海產好少可自帶碟仔裝住啲粉絲，所以樓主先話扇貝係上帝設計畀我哋蒸嚟食！」

網民激讚蒜蓉粉絲蒸扇貝是天衣無縫的組合，還問：「到底呢個世界有冇唔鍾意食扇貝蒸粉絲嘅人？」（資料圖片：張芷澄、李啟康攝）

網民就指，其實蒜蓉、粉絲，本來就是海鮮的絕配，強調如果蒜蓉是「金銀蒜」，味道再次昇華！此外，有不少人指出，其實扇貝是配角，反而蒜蓉和粉絲才是不可或缺的主角，認真妹仔大過主人婆！網民回覆：「次次食自助餐有粉絲蒸扇貝，都係俾人𢳂晒啲粉絲淨返啲扇貝。」「發明粉絲果條友先係（應該攞獎），基本上個湯/汁好食，再加粉絲就昇華咗幾個level。」「次次都想食啲粉絲多過隻扇貝！」

不少網民認為，蒜蓉粉絲蒸扇貝的主角，其實是蒜蓉粉絲。（VCG）

扇貝帶子如何分辨？橙色部分能否食用？

不過，不少人就不懂分辨扇貝與帶子，其實食物安全中心就曾作過解說，詳情可見下圖。食扇貝的時候，貝柱旁邊都有一塊橙色或白色的物體，到底是什麼？City’super新鮮部採購副經理William Chong接受訪問時，就曾解畫：「橙色部分是扇貝的生殖腺，即是一般所叫的『膏』，雌性扇貝的生殖腺帶橙色，而雄性扇貝的生殖腺則比較白。」不過大家最關心的，都是究竟這部分能否食用，根據食安中心的建議，最好是去掉生殖腺及黑色的內臟，而黑色內臟（消化腺）易藏重金屬等，務必清除，總括而言只剩下白色的柱肉是最安全。而中華滙館行政總廚周卓雲師傅都指出，橙色「膏」膽固醇高，不宜食用。

扇貝的橙色部分是生殖腺。（VCG）

食物安全中心簡單地表達出扇貝和帶子的分別，而圖下則是他們建議的可食用部分。（facebook：食物安全中心）

扇貝裙邊要去潺 蒸幾耐最好？

一般去酒樓、海鮮菜館才會吃蒜蓉粉絲蒸扇貝，但其實在家煮也不是太難。以下就教大家處理扇貝和蒸扇貝的小貼士，大廚周卓雲師傅指帶子和扇貝要打開殼洗，內臟一定要清除掉，只保留白色的貝肉。不少人愛吃扇貝的裙邊，他建議一定要以生粉或鹽清除裙邊的潺。至於蒸扇貝時間，周卓雲師傅說一般蒸3分鐘便可食用，不放心的話可先將貝肉對切再蒸，會較容易熟。除蒜蓉粉絲蒸外，他認為釀焗、燒、烤、炒、油浸、白灼等煮法亦很適宜。

大廚指，若你真的想連扇貝的裙邊食用，也請先用生粉或鹽洗擦乾淨。（資料圖片/李澤彤攝）

請按下圖睇蒜蓉粉絲蒸扇貝食譜：

【蒜蓉粉絲蒸扇貝食譜】清蒸健康家常菜 粉絲索汁香辣惹味

蒜蓉粉絲蒸扇貝食譜

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新興橙色扇貝 味道口感如何？

平時我們吃的扇貝，外殼一般啡啡灰灰的，但網民留意到，近年街市亦有一種橙色殼的鮮貝，顏色鮮艷，據說還是本地貨。其實它的學名是高貴海扇蛤，本身見於日本海至南中國海，有本地人由內地引進養殖，街市約售$38一斤。而facebook專頁「香港街市魚類海鮮研究社」版主亦曾拍片示範用它來做蒜蓉粉絲蒸扇貝，他指味道鮮甜爽脆，柱肉亦比想像中大粒，大家下次想食蒸扇貝時，不妨一試。

街市也會有俗稱「橙色扇貝」的高貴海扇蛤，也適合煮蒜蓉粉絲蒸扇貝。（facebook：Anna Hon@香港街市魚類海鮮研究社）