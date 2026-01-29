團年飯菜式｜蒜蓉粉絲蒸扇貝食譜簡易做節菜 1招粉絲易軟快索汁
撰文：韓詠儀
團年飯菜式｜做節菜食譜｜蒜蓉粉絲蒸扇貝，在酒樓吃的多數會在扇貝上淋上熟油，這個簡單版食譜則只需將蒜頭、指天椒炒香，再加入調味料製成醬汁便成。假如把生蒜加上熟蒜一起吃，色香味更上一層樓！
蒜蓉粉絲蒸扇貝食譜｜粉絲怎樣處理？
蒜蓉粉絲蒸扇貝粉絲絕對不能少，吸滿醬汁和扇貝汁，啖啖鮮味。粉絲需先用清水浸軟，不然會又乾又硬，如果想粉絲快一點軟化，亦可用暖水浸泡。這道菜技巧不難，唯獨清潔扇貝方面較為麻煩，建議請海鮮檔的老闆代為開扇貝，較為省力，回家後細心把內臟去除、洗淨便可。由於每個家庭的爐火都不一樣，因此蒸的時間須按扇貝的大小和火力調節，切勿蒸過火，否則便毀了彈牙鮮甜的扇貝！
健康小貼士：
粉絲的吸水能力高，而且升糖指數低，比白飯的卡路里更低。
|食譜
蒜蓉粉絲蒸扇貝（蒸）
|材料
扇貝6隻、粉絲1小扎、蒜頭4顆、指天椒1隻、生抽4湯匙、米酒2湯匙、麻油1湯匙、糖1茶匙、鹽1/2茶匙、蔥適量
|做法
1. 扇貝洗淨，用小刀把內臟去除，排放碟上。
2. 蒜頭切蓉，指天椒去籽、切碎。
3. 粉絲用清水浸泡，約15分鐘至軟，剪成數段。
4. 把粉絲平均放在扇貝上。
5. 熱鍋下油，放入蒜頭、指天椒炒香。
6. 加入生抽、米酒、鹽、糖和麻油，把醬汁煮稠，盛起。
7. 在扇貝上，逐一放上醬汁。
8. 大火隔水蒸5至7分鐘至熟透，最後撒上蔥花即成。
拍攝：張芷澄、李啟康
剪接：李啟康
