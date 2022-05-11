燉蛋貼士｜杏仁奶燉蛋低卡如蒸水蛋　比例火候嫩滑3招暖奶凍奶好?

燉蛋是既簡單又美味的養顏甜品，其實它和蒸水蛋的做法一樣，掌握到雞蛋︰水/奶的比例，爐火的大細及蒸製時間，不止表面光滑如鏡，內裡也是嫩滑如絲，絕不會滿佈細孔。



植物奶現已大行其道，大眾認識的不止有豆漿，還有燕麥奶、杏仁奶等，植物奶沒有牛奶的羶味，用來做燉蛋實在十分適合，而且嫩滑的效果不會比牛奶遜色。由於牛奶有豐富的鈣質，利用鈣質比一般植物奶較高的杏仁奶來製作「杏仁奶燉蛋」，相信大家會一試愛上。

杏仁奶燉蛋，蛋奶黃金比例1︰1.5。

低熱量甜品約128千卡 蛋奶黃金比例1︰1.5

先看看杏仁奶燉蛋的熱量，吃甜品不一定與肥胖掛鉤，較低熱量的甜品，能滿足口腹之餘，也可以兼顧體重管理。坊間很多燉蛋食譜會利用全脂的淡忌廉（cooking cream）或牛奶製作，熱量及脂肪相對上高，每100毫升全脂牛奶約63千卡、低脂牛奶約59千卡、半脂牛奶約49千卡、全脂淡忌廉約295千卡。而杏仁奶燉蛋，選用低熱量的杏仁奶，每100毫升只有17千卡，要製作一人份的話，大概只用到75毫升，即是約13千卡。

75克究竟是如何計算？這已經涉及到雞蛋與杏仁奶的比例了，緊記「雞蛋︰水/奶=1︰1.5」，即是雞蛋1隻（約50克）x 1.5，便等於75克杏仁奶。用對比例就不用怕水汪汪不成型，或者是質地太硬口感欠佳。

一份杏仁奶燉蛋的材料分量及熱量︰

雞蛋1隻（50克）︰約75千卡

無糖杏仁奶75克︰約13千卡

砂糖10克︰約40千卡

總熱量︰約128千卡/份



一份杏仁奶燉蛋的總熱量約128千卡。

按圖有「杏仁奶燉蛋」詳細步驟︰

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水滾後轉細火 蒸6分鐘熄火焗4分鐘

火候也是相當重要，燉蛋和蒸水蛋的道理是一樣的，所謂火候即是用大火/中火/細火？這一人分量的杏仁奶燉蛋/蒸水蛋，先用大火煲滾水，改用細火，放入蛋，冚蓋蒸6分鐘，熄火焗4分鐘，取出，剛好10分鐘成功又易記。過程中不用疏氣，調好響鬧計時器，只需靜候就是。如果冚蓋細火蒸10分鐘，熄火後焗5分鐘，燉蛋裡就有很多小氣孔，因為蒸的時間太長，燉蛋被蒸「老」了。

其他耳熟能詳的叮囑也要做妥，包括隔走拂蛋後的氣泡和蛋黃繫帶（難以打散的蛋白），以防止蜂窩及蛋白硬塊；及用保鮮紙封好，避免倒汗水沾上蛋面；蒸架要高過水平線，以免上下溫度有差。

水滾後轉細火，蒸6分鐘熄火焗4分鐘，燉蛋內外水嫩滑溜。

用凍奶或暖奶？

或者有人好奇燉蛋要用凍奶抑或暖奶？換句話說，蒸水蛋時要用凍水，還是暖水？其實，兩者蒸出來的效果十分接近，質感同樣是內外滑溜，並沒有多氣孔 / 少氣孔之分，因此不用執着於要用凍奶還是暖奶！若要細分，用凍奶較能突出蛋味；用暖奶可以更好地將砂糖溶化。

不用執着於要用凍奶還是暖奶，兩者蒸出來的效果十分接近。

杏仁奶燉蛋3大成功秘訣︰

1.蛋奶黃金比例1︰1.5。

2.水滾後轉細火蒸。

3.蒸6分鐘，熄火焗4分鐘完成。



其他提醒︰隔走氣泡、保鮮紙封好、蒸架要高過水平線。

