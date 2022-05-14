入廚貼士｜秋葵絨毛易刺激喉嚨！加1材料清洗去毛揀秋葵幾長最好?

秋葵盛產於初夏，秋葵表面的絨毛其實可否食用？洗秋葵不僅用清水搓洗，利用一種常用調味料可洗得更乾淨。秋葵是高纖蔬菜，烹調前先處理一下外皮，食用時口感更佳不哽牙。



揀秋葵貼士

秋葵含豐富的鈣質及水溶性膳食纖維，挑選秋葵盡量揀長度10厘米以內的，因為果體型太大及太硬表示秋葵太老，纖維粗糙，種子還相當硬。其次，揀翠綠色的，不要見黑斑、蒂頭不見蒼白乾燥、輕捏不至於硬弸弸，有些少韌性的為佳。

挑選秋葵盡量揀長度10厘米以內的，因為果體型太大及太硬表示秋葵太老。（尹嘉蔚攝）

去掉秋葵絨毛防刺激喉嚨

秋葵表面有細密的絨毛，在清潔秋葵的時候，一般來說很少人會刻意削掉外皮，其實那層細密的絨毛，即使是吃了也不會影響健康，但是去掉更好，或者有人也不喜歡它毛鬙鬙的感覺，絨毛還會影響食用口感，同時容易刺激咽喉，容易引起咳嗽等不適。清洗秋葵時用鹽先㨘去絨毛，再用清水沖洗。

秋葵表面有細密的絨毛，吃了也不會影響健康，但是去掉後的食用口感更好及灸不容易刺激咽喉，（尹嘉蔚攝）

如果嫌秋葵棱角的位置口感粗硬，可用削皮刨削去纖維較粗的外皮。有些人不吃蒂頭部位，建議先將秋葵放入滾水中汆燙1分鐘「斷生」，即把秋葵加熱到無草青氣味，然後才切去蒂頭，一來避免黏液流出，二來避免髒物滲入秋葵之內。如果做涼拌菜，可以過一遍涼水後瀝乾，淋醬汁享用。

按圖睇清洗秋葵方法︰

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將秋葵放入滾水中汆燙3分鐘，然後才切去蒂頭。（尹嘉蔚攝）

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