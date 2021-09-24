入廚貼士｜秋葵該如何挑選？蔬菜達人教4大要訣蒂頭不能蒼白乾燥

社員廖炯程分享於廚藝公社：今天介紹一個1400年前就有紀錄的蔬菜給你，「秋葵」原產自非洲，也叫「羊角豆」，也有人說是「美人指」。



後來傳到了埃及，17世紀又隨著販奴船到巴西，最後進了美國，跟很多蔬菜一樣都是透過侵略到了全世界。養生又懂吃的日本人稱它為「綠色人參」，因為秋葵最大的特色「黏滑的汁液」含有阿拉伯聚醣、半乳膠糖、草酸等，還含有抗氧化成分，膳食纖維和兒茶素。幾乎你聽到的對人體有益的玩意都在這裡面！

按圖探索吃秋葵的5大好處︰

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「瘦身排宿便者」的最佳蔬菜，可溶性膳食纖維超高，可阻止腸道碳水化合物的消化，降低醣類吸收，進食後，約莫6~8小時就會到腸道通順的讓你有感！非洲的運動員食用的首選推薦蔬菜，每100克秋葵可提供36大卡熱量，但脂肪含量僅2%，可以說是蔬菜界的豐田汽車。

同時增強身體耐力，快速消除疲勞，甚至有「植物偉哥」之稱。當然只是稱呼，不然就變成葷食了！對於全素食者是一種很棒的鈣質來源，如果要保留黏液的營養成分，必須要川燙後再切除蒂頭。至於市售的乾燥秋葵.....不好說....

▼秋葵挑選原則（按圖看清👇👇👇）

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1. 不要黑斑、黑帽緣。

2. 蒂頭不要蒼白乾燥。

3. 外表要帶有絨毛，帶點韌性。

4. 如果體型太大太硬表示太老了，纖維粗之外，種子還會相當硬。



其他社員留言回應：「解說的好仔細喔～感謝分享」、「感謝解說！我好喜歡吃秋葵這樣我就知道怎麼挑選啦」、「我之前完全不敢吃秋葵和皇宮菜這類有黏液的蔬菜直到有次朋友開店去捧場他招待我一盤胡麻秋葵至此打破不敢吃秋葵的魔咒加上胡麻醬連皇宮菜也敢吃了！」、「我的最愛，對胃痛真的很好，長期吃有效」、「糖尿病患者最好的食物」。

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涼拌秋葵（麻醬／酸辣汁）食譜

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按圖了解秋葵這樣吃營養更加分！秋葵生吃還是熟食好？

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