秋葵營養｜控血糖防骨鬆鈣吸收比牛奶強4大好處　大拇指長度最佳!

秋葵脆嫩多汁，滑潤不膩，近年已成為了家家戶戶必吃的蔬菜之一，而秋葵內含多種營養成分，不僅可以幫助消化，並且還能有助於控制血糖。究竟秋葵富含哪些營養素？能對人體產生何種功效？就讓《Hello醫師》帶你一起了解秋葵的大小事！

文：連珮妤 資料查核：Hello 醫師



秋葵營養成分知多少？

秋葵（Abelmoschus esculentus）又可稱作黃秋葵，據台灣衛福部食藥署食品營養資料庫，每100公克秋葵（約8~9根）的熱量為36大卡，其中更富含多種營養成分，包括蛋白質2.1公克、碳水化合物7.5公克、膳食纖維3.7公克、鈉9毫克、鉀203毫克、鈣94毫克、鎂50毫克、磷53毫克、維他命A2258I.U.、β-胡蘿蔔素1355微克、維他命C11.3毫克等。

秋葵4大功效與好處（按圖）

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秋葵營養豐富，能對人體帶來不少好處，以下為大家列出4種秋葵的功效：

1. 鈣含量高可防骨鬆

每100公克秋葵的鈣含量就有94毫克，跟等重的牛奶不相上下，能有效預防骨質疏鬆。不過秋葵的草酸含量低，鈣的吸收利用率可達5~6成，甚至比牛奶更佳。對於素食者、發育中的小朋友，或是患有乳糖不耐症的人來說，是相當優秀的鈣質來源。

另外，對於邁入更年期的婦女而言，體內的鈣質流失速度會隨著年齡而加快，因此為了減緩骨質流失的速度，可以適量攝取秋葵，來補足身體所需的鈣質。

2. 維他命A有助於護眼

秋葵富含維他命A及β-胡蘿蔔素，能改善視力，並協助製造視紫質，預防夜盲症及黃斑部病變等眼疾，進而達到護眼的功效。

3. 高膳食纖維控血糖、血脂

秋葵含有水溶性膳食纖維，大多數皆能被腸道細菌分解，並結合水份形成黏稠的水漾層，以延緩胃排空，並降低碳水化合物及油脂等營養素的吸收，同時可增加糞便含水量，進而減少熱量攝取並延緩血糖上升，有助控制血糖及血脂。

4. 助消化

秋葵所含的大量水溶性膳食纖維，以及其標誌性的黏稠汁液中具有水溶性纖維果膠、半乳聚糖，以及阿拉伯樹膠，皆可幫助腸胃道消化，且攝取後身體易有飽足感，可限制熱量攝取達到減重功效。

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挑選秋葵貼士 挑選秋葵時，應以長度偏短、約5~10公分（約大拇指的長度）為佳，也可輕輕捏一下測試其軟硬度，盡量選擇不硬但帶有韌度、脊上有毛且表面飽滿鮮豔的品項，新鮮度與口感較佳。 秋葵保存妙招 因秋葵極易受到擦傷，擦傷後很快就會變黑，所以不論是在挑選還是儲存時，盡量平排躺置，不能擠壓，也應避免使用銅或鐵製器皿烹飪或盛裝，否則秋葵極易變色

1. 日式秋葵沾麵

日式秋葵沾麵所需食材包括秋葵數根、麵2份、水適量、鹽少許、日式柴魚濃縮沾醬適量，製作方法非常簡單，不妨跟著以下步驟一起做看看，享受秋葵絕妙的滋味：

步驟1：撒上鹽巴，用手搓揉秋葵外部。

步驟2：去除秋葵絨毛並沖洗掉鹽巴。

步驟3：放入熱水汆燙約1分鐘，再立刻放入冰水降溫備用。

步驟4：將麵放入滾水中煮熟後，立刻泡冰水降溫。

步驟5：撈起麵條及秋葵稍微瀝乾，將麵盛盤，再把秋葵去蒂後切成塊狀。

步驟6：把切好的秋葵擺放至麵條上，再另取小碟子裝入日式柴魚沾醬，即可完成。



2. 蝦仁秋葵莢

蝦仁秋葵莢所需食材包含秋葵10根、白蝦10尾、芥末少許、米酒1大匙、蔥1根、薑2片，並準備竹籤10根，以下為料理做法：

步驟1：秋葵洗淨汆燙後過冷開水，蔥切成段備用。

步驟2：以竹籤從白蝦頭穿至尾部，避免汆燙時蝦肉捲曲，再將蝦子放入滾水汆燙。

步驟3：另起一鍋滾水，續放入米酒、薑片、蔥段，將步驟2的蝦一同放入

步驟4：蝦熟後撈起過冷開水，再將竹籤取出，蝦子去殼去頭留尾。

步驟5：把步驟1的秋葵從中間縱切但不要切斷，取出籽後將步驟3的蝦子放入秋葵中，擠上少許芥末即可擺盤。



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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：秋葵3大功效公開！2道簡單秋葵料理，吃起來超健】

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