秋葵功效｜降膽固醇控血糖5大功效3類人不宜　點煮唔會滑潺潺？

秋葵，富含多種營養素及纖維，其中的果膠有助於降膽固醇，維他命C和抗氧化劑有助增強免疫系統。不過，很多人不喜歡吃，因它的滑潺潺口感令人不爽，但煮秋葵一定會爆出那麼多黏液嗎？



秋葵富含多種營養素及纖維，其中的果膠有助於降低膽固醇。（Neha Deshmukh/Unsplash）

秋葵好處｜秋葵5大功效

秋葵有豐富的維他命C、K及抗氧化劑，包括多酚、類黃酮和異槲皮素並能提供蛋白質，這是許多蔬果所缺乏的，它的5大好處對身體有益。不論紅色或綠色的秋葵，味道也一樣，紅色的秋葵煮熟後也變綠。

按圖探索吃秋葵的5大好處︰

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秋葵功效1：控制血糖

秋葵的抗氧成分豐富,曾發表在《藥學和生物聯合科學雜誌》上的一項研究指秋葵有助於控制血糖水平。秋葵的纖維能調節從腸道吸收糖分的速度來幫助穩定血糖。

秋葵功效2：降膽固醇

秋葵中的槲皮素有助降低總膽固醇水平及降血糖，富含膳食纖維的食物是降低壞膽固醇水平的良好來源。

秋葵功效3：助控高血脂

秋葵中的類黃酮異槲皮苷和槲皮素等營養素具抗氧化活性，高血糖及高血脂人群可在飲食中加入秋葵。

秋葵功效4：改善消化

秋葵的纖維含量有助於改善消化及大腸的吸收過程，並刺激腸蠕動，有助於預防便秘。

秋葵功效5：減少疲勞

從研究中發現富含抗氧化劑的秋葵種子，可能有助於減輕肌肉疲勞，提高身體代謝能力。

烹飪秋葵時宜用高溫，快煮或快炒的方式處理，免果膠過分釋出。（VCG）

秋葵功效｜3類人不宜食用秋葵

從中醫角度來說，註冊中醫師陳圳堅解釋秋葵屬於寒涼食物，多吃反而會胃脹，胃氣滯。若胃部吸收及消化力不佳的人，容易出現腹瀉，不宜多吃；孕婦亦要慎吃。此外，秋葵屬於鉀離子豐富的食物，若患有慢性腎病的患者也不建議食用秋葵

秋葵食譜｜最佳烹調方法

購買秋葵時，揀表皮光滑，沒有褐色斑點或末端乾燥的，多數可存放在雪櫃中約4天。秋葵可用於煮湯和小炒，它含有豐富的果膠黏液，加熱後會變成膠狀並釋出，感覺黏黏糊糊，烹飪時宜用高溫，快煮（白灼）2分鐘左右或快炒的方式處理。

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參考資料︰Molecules / 食品科學營養 / Nutrients / PubMed / Organic Facts / Healthline