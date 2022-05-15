處理食物10個常犯錯誤　洗生肉餸菜待涼放雪櫃都是錯專家列指引

夏天已至，高溫及潮濕的環境更易讓細菌繁殖及滋生，食物安全不止是烹調及進食時需要留心，在清洗食材時、處理餘下的剩菜也應加倍留神，尤其體弱者，以免染病。美國疾病管制與預防中心（CDC-Centers for Disease Control and Prevention）提出10大指引，提醒民眾在處理食材/食物時常犯的10個錯誤。



一些以為安全的食物處理方式，其實潛在極高風險，導致細菌傳播，以下10大常犯錯誤要避免，保持廚房及食物衛生。

錯誤1：洗生肉、雞肉。

清洗生肉，包括雞肉、豬扒等時水花四濺，會將細菌傳播到水槽、枱面和廚房的其他位置，即使用水及洗潔精也不能殺死這些細菌，下次在水槽中洗蔬菜、水果等，細菌便進入其他食物，讓人生病，另外用水洗也不能沖走生肉上的細菌。

不要清洗任何生肉，水花會將細菌傳播到水槽、枱面和廚房的其他位置。（VCG）

建議︰不要清洗任何生肉，徹底煮熟才會殺死有害的細菌，也避免濺起的水花將細菌帶到周遭。如果仍想清洗生肉，德雷克塞爾大學（Drexel University）食品安全研究建議用廚紙先抹走雞肉表面的粘液才清洗。任何被污水接觸過的表面該進行適當的消毒，防止交叉感染及應徹底洗手。



錯誤2：沒有徹底煮熟雞蛋、肉類及海鮮。

吃未煮熟的食物會致病，即使是雞蛋也應該煮熟食用。早前一名台北50多歲的男人常吃生雞蛋當早餐，感染沙門氏菌，造成胸壁含膿潰瘍。

建議：確保將食物內部烹飪到安全的溫度，如果熱菜並非立即進食，保持在60°C / 140°F以上直至享用。



以下是有效殺死各樣肉類、剩菜的細菌的烹調溫度指引︰

錯誤3：吃生麵糊、麵糰，包括餅乾麵糰及其他含有生雞蛋或生麵粉的食物。

未煮過的麵粉和雞蛋可能含有大腸桿菌、沙門氏菌或其他有害細菌。

要徹底煮熟或烘烤麵粉和雞蛋，不要吃含有生雞蛋或未煮熟雞蛋的食物。（VCG）

建議：要徹底煮熟或烘烤麵粉和雞蛋，不要吃含有生雞蛋或未煮熟雞蛋的食物。接觸麵粉、生雞蛋和生麵糰後，須徹底清洗雙手、工作枱面和器具。



錯誤4：削皮及切蔬果前不清洗。

由於水果和蔬菜的果皮上可能有很多細菌，在切割或削皮時，這些細菌很容易由刀或手轉移到水果和蔬菜內。

建議：即使不吃水果的果皮，也要在流水下清洗所有水果和蔬菜。用乾淨的蔬菜刷洗堅硬的水果和瓜類、牛油果和青瓜等。不建議使用蔬果洗滌劑清洗。



錯誤5：將煮好的食物擺在室溫下待涼太久才放入雪櫃。

將易變壞的食物，包括肉類、雞肉、海鮮、雞蛋、切好的水果、米飯和剩菜放在室溫下2小時或更長時間，過程會滋生有害細菌。

將熱的食物放入雪櫃是可以的，只要它的包裝量夠細足以快速冷卻。（iStock）

建議：未吃的菜餚或剩菜要在2小時內放入雪櫃，如果食物超過32°C / 90°F要在1小時內冷藏保存。假如分量太大，將烤肉或鍋物等分裝到較小的容器中，以便它們快速冷卻。將熱的食物放入雪櫃是可以的，只要它的包裝量夠細足以快速冷卻。



按圖了解其餘在處理食材/食物時常犯的5個錯誤︰

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參考資料︰USA CDC/Reader's Digest