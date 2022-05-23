豆腐麵營養｜降血壓防骨質疏鬆5好處　大熱低卡食材替代飯_附食譜

低醣、減醣、低碳、減碳飲食，目的均是減少攝取碳水化合物（醣類），以助減肥、減脂等效果。由於市面開始多人採用減醣飲食，不少生產商也推出各款食物來代替米飯、麵等，以下介紹的便是近來大熱的「豆腐麵」。



現時大熱的減肥法大多建議減少攝取碳水化合物，因此坊間推出多種飯類代替品，如椰菜花飯、藜麥、小米等，相反麵類代替品的選擇相對較少，最為人認識的是蒟蒻麵。然而，麵類代替品當然有更多選擇，近年在日本大熱的便是豆腐麵，在台灣它更是常用的涼拌食材。

豆腐麵是麵類代替品之一，適用於湯、炒、拌等料理方法。（IG@shimiyumi_swgn）

豆腐麵低卡高蛋白質 有嚼勁如普通麵條

豆腐麵在台灣稱為干絲，是將豆腐加壓脫水所製成的食材之一，其主要原料為黃豆，不含麵的成分，但由於外型如麵條般更容易用來搭配各種食材，同時降低糖質的攝取量。根據台灣營養師孫語霙的著作指，豆腐麵的蛋白質含量高，一包約有1份蛋白質，熱量約50-75千卡，比起一般麵條一包約280千卡確實低很多。不過她亦提醒，即使食材本身是低熱量，但也需注意烹調方式，避免墮入致肥陷阱。

豆腐麵營養資料

熱量：50千卡/100克

蛋白質：4.8克/100克

脂肪：2.7克/100克

碳水化合物：2克/100克

膳食纖維：0.8克/100克



豆腐麵的原料為黃豆，僅提供少量額外卡路里和碳水化合物。（IG@taiwanikeko）

豆腐麵的原料為黃豆，自然帶有它的好處，黃豆的主成分有蛋白質、脂肪、碳水化合物，多元不飽和脂肪（Polyunsaturated Fats）含量也很高，尤其是奧米加3，另有鈣、鐵、鎂、磷等。

請按圖看豆腐的營養價值及功效：

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豆腐的營養價值及功效：

1. 降低心血管疾病風險

2. 助抑制癌細胞生長

3. 有益第二型糖尿病

4. 減少骨質流失

5. 緩解更年期症狀



豆腐麵成日本大熱百搭食材 過冷河口感更煙韌

基於豆腐麵低卡低脂且營養高，旋即成為日本女生們的大熱食材，在網上分享各種配搭如日式拉麵、油豆腐烏冬、中華冷麵等。豆腐麵的煮法與其他麵食沒有太大分別，坊間有急凍、麵餅、室溫等3個儲存方法，根據包裝的建議時間烹煮後，再過一過冷河可增加麵食的口感，更煙韌又有嚼勁。

豆腐麵口感帶有如普通麵條，烹煮後過冷河可提升口感。（《大阪ほんわかテレビ》節目截圖）

豆腐麵不止是日本女生的大熱食材，名模富永愛亦愛用此食材來製作瘦身食譜，她曾在節目中分享。

請按圖看日本名模富永愛瘦身食譜「鹽燒口味炒麵」：

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【鹽燒口味炒麵】食譜

材料：豆腐麵、豬肉、芽菜、韭菜、紅蘿蔔、櫻花蝦、雞蛋、蒜頭、黑胡椒粉、芝麻油



醬汁材料：雞高湯粉、料理酒、味醂、鹽漬檸檬（可用鹽加檸檬汁1:1來代替）、醬油（可用醬油代替）、薑蓉



做法：

1. 醬汁材料拌勻備用；韭菜切段；紅蘿蔔切絲；蒜頭切碎。

2. 將白豆干絲用滾水先煮熟，瀝乾備用。

3. 雞蛋打勻後，先炒一炒備用。

4. 中火燒熱鍋，加入芝麻油、黑胡椒粉、蒜頭和豬肉略炒。

5. 豬肉炒至變色時，加入紅蘿蔔、芽菜繼續炒，再加入白豆干絲及醬汁拌勻。

6. 加入櫻花蝦、韭菜及炒蛋拌勻，煮至醬汁收乾，即成。



資料來源：NHK Recipe／孫語霙《不節食、不斷醣！營養師的高效甩脂計畫》