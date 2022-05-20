低糖甜品食譜｜新型膽固醇易致心肌梗塞　專家推3甜品減95%膽固醇

膽固醇過高的問題困擾不少人，原因不外乎是飲食習慣不好、懶做運動、肥胖等，知道有些人戒不掉口腹之欲，日本節目《恐怖醫學》就找料理專家分享了3款簡單健康的甜品食譜，低糖、低膽固醇卻又不減風味，讓你食完都不會有罪疚感！



我們平時聽過好膽固醇、壞膽固醇，但早前日本醫學節目《恐怖醫學》的其中一集，就提到人體裡面有一種新型的「超惡性膽固醇」，其特點是體積比一般的惡性膽固醇小很多，更易入侵血管內壁，令人出現動脈硬化。節目中的案例南雲喜一郎看上去不算太肥胖，但由於他的職業是負責在酒店開發餐單、經常食甜品，加上夜食晚餐，還要用餐後甜品來送酒等，所以愈來愈肥。40歲後，他睡到半夜突然出現心肌梗塞症狀，醫生發現它體內的超惡性膽固醇超標。

48歲的南雲喜一郎，看上去雖然不算肥胖，但體重卻有86公斤，接近190磅，而且膽固醇超標。（節目截圖：《恐怖醫學》）

超惡性膽固醇超標：男4位有1位、女10位有1位

南雲先生超惡性膽固醇超標的原因之一，就是他常吃甜品。千葉大學大學院醫學研究院內科學教授橫手幸太郎醫生就解釋，中性脂肪數值偏高、血糖高、血壓高或身形肥胖者，較多超惡性膽固醇，每4位成年男士中有1位會有過量的超惡性膽固醇，成年女士則每10位中有1位。若想降低體內的超惡性膽固醇，醫生有以下建議：

（1）飯後去步行

（2）不可食過多肉類油脂

（3）別攝取過量的水果和甜品



千葉大學大學院醫學研究院內科學教授橫手幸太郎醫生（節目截圖：《恐怖醫學》）

令超惡性膽固醇增加元兇：膽固醇、砂糖

節目組就請來知名家庭料理研究家奧薗壽子小姐，教大家做幾個吃完都不會增加超惡性膽固醇的甜品，步驟簡單，用的器具也是家裡常見的，十分方便。奧薗小姐指，甜品中有兩大成分令超惡性膽固醇增加：一是膽固醇，例子如泡芙中的牛油、忌廉；二是砂糖，大部分日式和菓子都很高糖，如8件萩餅所含的糖分，就相當於25粒方糖。因此，奧薗小姐今次設計的甜品，以大幅減少膽固醇及控制砂糖分量為目標。

3款低糖、低膽固醇的甜品，左起是乳酪蛋糕、萩餅和杏仁曲奇。（節目截圖：《恐怖醫學》）

（1）杏仁曲奇（膽固醇減95%、砂糖減73%）按圖看做法：

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（2）乳酪蛋糕（膽固醇減78%、砂糖減77%）按圖看做法：

+ 6

（3）萩餅（砂糖減77%）按圖看做法：

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資料來源：恐怖醫學