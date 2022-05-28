波堤冬甩食譜｜日式冬甩Q彈煙韌僅4種材料　1張牛油紙是定型關鍵

不少香港人去台灣旅行，臨上機前都會買一盒Mister Donut，獅子頭模樣的波堤，是其中一樣必買手信。這間來自日本的冬甩店人氣高企，可惜香港卻沒有分店，筆者甚至見過有香港人搞代購團，可見受歡迎程度之高。自疫情以來，很長時間都吃不到這間冬甩店的出品，但原來自己整波堤冬甩沒想像中難，甚至比許多麵包、烘焙點心簡易得多，只需4種材料，不如試試自己做吧！



台灣的Mister Donut波堤系列廣受香港人歡迎，原來自製一樣冇難度！（Instagram：misterdonut_taiwan）

波堤與冬甩有什麼分別？

波堤與冬甩最大的分別，是前者的製作材料包括白玉粉或糯米粉等，故此口感更為煙韌，很有嚼勁；至於冬甩材料則以麵粉、酵母為主。有「三星侍蛋師」資格的日本藝人友加里，經常在其YouTube頻道分享詳細食譜，她不但擅長蛋料理，就連其他甜品、小食都一樣精通。她曾不止一次分享波堤食譜，只需4種簡單材料，免焗、免發酵、免用麵包機，就能製作到原味波堤。若你想製成其他口味，加上蜂蜜、朱古力等任何你喜愛的配料都行。

請按下圖睇原味波堤所需材料：

+ 13

原味波堤已經製完，友加里還教大家多做3種口味的配料，包括：Mister Donut最人氣的蜂蜜味，還有朱古力及士多啤梨味，大家可以自行DIY。

請按下圖睇3種口味Toppings是如何製作：

+ 1

三款口味，你又最愛哪一種？（YouTube截圖：料理研究家ゆかりのおうちで簡単レシピ）

友加里試食後，大讚煙韌好味道！（YouTube截圖：料理研究家ゆかりのおうちで簡単レシピ）

友加里波堤冬甩食譜



材料：

班戟粉100克

白玉粉100克

絹豆腐150克

原味乳酪50克



配料：

糖霜1.5湯匙

蜂蜜1茶匙

牛奶1茶匙

牛奶朱古力適量

士多啤梨朱古力適量



做法：

1.根據你想要的波提尺寸，把牛油紙裁剪成正方形。

2.先把白玉粉放入大碗，用打蛋器稍稍壓碎至較幼細顆粒，加入豆腐和原味乳酪，拌勻至糕狀，分次過篩加班戟粉，攪勻並用手把粉糰搓至微黏狀態。

3.將粉糰搓成湯圓般大小的波波，每個直徑大約1.5cm大小，在牛油紙上砌成環狀。

4.準備油鑊，波堤連牛油紙下鍋，以攝氏130度至140度之間油炸，當波提浮起及其中一面炸金黃色，可翻到另一面再炸直整個金黃，夾走牛油紙，原味波堤即成。

5a.（非必須）製作蜜糖味醬料：把糖霜、牛奶、蜂蜜拌勻，以微波爐600W加熱15秒，掃在波堤上。

5b.（非必須）朱古力醬：將現成的朱古力折碎，在50度左右的暖水中隔水融化，波堤蘸朱古力醬、灑糖霜，放涼至凝固。

5c.（非必須）士多啤梨醬：將現成的士多啤梨朱古力折碎，在50度左右的暖水中隔水融化，波堤蘸士多啤梨朱古力醬、灑糖霜，放涼至凝固。



資料來源：料理研究家ゆかりのおうちで簡単レシピYouTube