【免焗麵包食譜】免焗豆腐麻糬煙韌熱燙　4材料4步驟輕鬆免發酵

麻糬（Mochi）軟而有黏性，是糯米製的食物，在中日韓叫法各不相同，香港稱糯米糍，台灣稱麻糍。由小吃變成麵包裡的主角，麻糬波、麻糬麵包，近來還有麻糬曲奇，使一眾「煙韌控」無法抗拒。

免焗豆腐麻薯，不需要發酵麵糰，混合全部材料，搓揉、成糰、造型、煎熟，4材料4步輕鬆完成。

麻糬麵包剛出爐時脹卜卜極為吸引，就算放涼變軟了還是美味。烘焗或氣炸麻糬麵包外脆內軟，用平底鑊煎麻糬麵包是另一番風味。此方法非常適合家裏沒有焗爐及氣炸鍋的朋友。

麻糬麵包剛出爐時脹卜卜極吸引，用平底鑊煎麻糬麵包是另一番風味。

入廚新手也能做到，用班戟預拌粉（已混合麵粉、粟粉及糖等）、嫩滑的絹豆腐（保持濕度及增加風味）、油及製成煙韌麻糬口感的糯米粉，4合1拌成大麵糰，後細分成高爾夫球大小的麵糰，在有蓋的平底鑊內，以慢火烘烤每面10分鐘，大功告成。

掰開免焗的麻薯麵包煙韌燙手，雖不比烘焗的的香脆，免焗的版本也不錯。

掰開免焗的麻薯麵包煙韌燙手，急不及待想試食，雖然不比烘焗的的麻糬麵包香脆，免焗的版本也是美味，外觀有些像生煎包的感覺。不需要發酵麵糰，混合全部材料，搓揉、成糰、造型、煎熟，4材料4步輕鬆完成免焗豆腐麻糬，或許稱它們為「豆腐煎包」也很貼切。

麻糬（Mochi）軟而有黏性，是糯米製的食物，豆腐麻薯用上絹豆腐，保持濕度及增加風味。

免焗豆腐麻糬食譜

攝錄、攝影：詹郭敏、黃浩謙

剪接：梁惠怡

場地提供︰V-ZUG

免焗豆腐麻薯的外觀有些像生煎包的感覺，稱它們為「豆腐煎包」也貼切。

健康小貼士︰

絹豆腐是熟豆漿過濾成豆渣，再加入葡萄糖內脂凝固劑而成，而豆漿的鈣含量是很低的，不能補鈣。

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