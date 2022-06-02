香腸檢測｜實檢12款腸仔總脂肪鈉含量　邊3款最低卡素食者都啱？

市面上香腸品牌琳瑯滿目，哪些產品的鈉含量及總脂肪較低，是較健康的選擇？相反，哪些超出食安中心的建議標準，屬高鈉、高脂食品？我們實檢了10款香腸及2款素香腸，發現當中2款較低鈉、1款較低脂及3款較低熱量的香腸。



攝影：尹嘉蔚

香腸普遍屬高鈉、高脂食品，留意實際進食數量及均衡飲食。

高鈉高脂增心臟負荷 致水腫高血壓不利健康

消委會曾檢測市面上多款香腸的鈉及脂肪含量，結果發現30款樣本中有近9成屬高鈉食品，5成屬高脂，長期進食可能增加患高血壓的風險。據英國食物標準局，以每100克食物計算，含超過600毫克鈉，便屬於高鈉；含超過 20克總脂肪，則屬於高脂。另據世衞建議，以一位每日攝取2000千卡熱量的成年人為例，全日攝取的飽和脂肪不應多於22克（4.4茶匙）；而每日鈉攝取不應多於2000毫克（1茶匙鹽）。人體經常攝取太多鈉質，有機會引致水腫、心血管疾病及高血壓風險，而攝取過量飽和脂肪可能對心血管造成負擔。

素香腸的成分包括水、大豆纖維、大豆蛋白、乳清蛋白、調味料等。

親檢香腸8成樣本鈉超標 4成樣本超出高脂標準

記者親自往各大超級市場，隨機抽檢12品牌，共12款香腸，發現當中有80%共10個樣本超出高鈉食物標準（每100克食物多於600 毫克鈉），約40%共5個樣本達/超出高脂食物標準（每100克食物多於20克脂肪）。其中有2款香腸的鈉含量不超出高鈉範圍，它們分別是「Leo’s台灣腸」、「好素素雞肉腸」；但是，「Leo’s台灣腸」雖是較低鈉，卻屬高脂食品。至於，「Johnsonville煙火雞芝士腸」是高鈉食品，但總脂肪含量頗低，每100克只約9.4克，比抽檢樣本中屬最高脂的「KSAUSAGE韓國辣味豬肉腸」每100克含總脂肪28克比較，後者總脂肪量高出近3倍。

請點撃以下各圖了解檢測結果（排序由每100克食物鈉含量從高至低排列）︰

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3款較低熱量香腸 宜少油鹽煮少量進食

以上比較數據均按每100克香腸為標準，而每100克的香腸數量需按各自品牌的大小尺寸及輕重而定。因此，平日吃腸仔的時候，若關注營養數值，不妨先多加考慮來決定每日的進食分量。建議以少油烤焗、炒、煎為佳，並多配其他高鉀、低脂及膳食纖維豐富的蔬菜一起進食，注意飲食均衡。

下圖總結較低鈉、較低脂及較低熱量的香腸︰

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按12款樣本隨機抽檢發現，以下3款香腸含較低熱量︰

．勝利寶高級雞肉腸340克（10條），熱量177千卡（每100克），每條約60千卡。

．素之樂素熱狗腸300克（14條），熱量182千卡（每100克），每條約39千卡。

．Johnsonville煙火雞芝士腸382克（6條），熱量187.5千卡（每100克），每條約120千卡。



參考資料︰鈉︰事實與迷思/衛生防護中心