養宮食療｜凍卵生育達10萬卵巢早衰因腎虛！中醫推2食療調養子宮

平日注意「暖宮」不僅有助減輕經痛、使面色更好，也可防止子宮早衰。保持子宮年輕、提升卵子質素、延長卵子「保質期」是女性之間談論的保健養生話題，以下由註冊中醫師鍾啟福博士講解保養子宮的方法、食療及醫囑。



凍卵最佳限期 過40歲不建議做

近年有不少30多歲的女士考慮凍卵/雪卵（抽取卵子冷凍），希望在仍然值得做凍卵手術的年齡內，保存定較好質素及年輕的卵子，延遲生育、計劃日後生育或增加受孕機會等。女士在30歲前自然懷孕的機會率高，所以進行冷藏卵子手術一般在30至40歲進行，這10年內的最佳凍卵年齡，各婦產科醫生持不同意見，有說是35歲前，亦有說在36、37歲雪卵相對值得做。若女性超過40歲，原則上已不建議凍卵。然而，在香港做取卵、冷藏卵子及每年凍存費用等的開支很大，動輒3萬至10萬不等，對於欲考慮做凍卵的女士來說，構成了相當的財政壓力。

延伸閱讀︰【保生育能力】雪卵要趁早？專科醫生剖析雪卵、人工受孕注意事項

妳們有計劃將來生育嗎？凍卵/雪卵成了30-40歲女性之間探討的話題，有說35歲是分水嶺，隨後生育能力漸降；亦有說36、37歲是雪卵的最佳年齡，超過40歲，原則上已不建議雪卵。不過，冷藏卵子及每年凍存費用等的開支卻很龐大。

養宮預防卵巢早衰 提升卵子質素

如果女性趁早關注子宮保養，即坊間所說的「養宮」，會否提升卵子質素或延長卵子的「保質期」？養宮是中醫學上經常探討的話題，中醫的基礎上，女性如何更好地保養子宮？ 有哪些食物對子宮好？有沒有食物會損傷子宮？如何避免子宮早衰？就此，我們邀請了註冊中醫師鍾啟福博士探討相關議題。

鍾博士表示女士保養好子宮，是令卵子質素更好/延長「保質期」的最好方法，其重點在於「補腎」。



卵巢儲備35歲後遞減 生育能力漸降

隨著大都市女性選擇遲婚或推遲懷孕，加上生活各方壓力困擾，並且疏於照顧子宮的飲食調理，部分女士難免提早出現卵巢衰退的現象，有些職業女性為事業打拼，沒有太過注意生育問題，日後想生兒育女，有可能已錯過了她們生育的最佳時機，假若子宮、卵巢有早衰跡象，更增加了懷孕困難，造成心理壓力。

大都市女性選擇遲婚或推遲懷孕，日後想生兒育女，有可能已錯過了她們生育的最佳時機。計算排卵期、尋求冷藏卵子服務、關注中醫食療保養等，部分女性為生育計劃周詳。

卵巢早衰與腎虛有關

鍾博士解釋，首先我們了解甚麼是卵巢儲備？女性一般從青春期月經開始便具備生育能力，持續約30年左右，而女性最佳生育年齡應在20-30歲。女性的卵巢儲備出生時約有200萬個，到青春期的時候只有約30萬個，卵巢儲備會在35 歲後便會逐漸減少，生育能力下降，不孕和自然流產率增加。一生之中最終只有400-500個卵泡會發育成熟並排卵，所以排卵數量是有限的，排卵健康則有良好的生殖能力，反之則難以受孕。容易卵巢早衰的女士一般與腎虛體質有關，身體提早退化，而生殖功能亦會提早衰退。

中醫的生殖理論 調養子宮要補腎

《素問·上古天真論》：「女子七歲，腎氣盛⋯⋯二七而天癸至，任脈通，太沖脈盛，月事以時下，故有子。」14歲的時候，腎氣充盛，天癸按期而至，沖任通盛，胞宮定期藏瀉，開始來月經，已經有孕育功能；「五七陽明脈衰，面始焦，髮始墮」35歲後體質漸走下坡，生殖功能開始下退；「七七任脈虛，太沖脈衰少，天癸竭，地道不通，故形壞而無子也。」腎氣與生殖能力的關係，女子以7年為一個階段，35歲後機能開始走下坡，49歲後為正常的收經時間，已經沒有正常生育能力。

《黃帝內經》云：「腎藏精，主生殖」，卵巢功能的強弱與腎氣是否充足有關，腎臟在女性月經的產生及胎兒的孕育中發揮著重要的作用。所以，補腎是調養子宮、改善生育的重點。腎虛的原因，可源於先天稟賦不足；或受後天的損傷導致，好像房事過度、精神壓力、大病損傷、經常流產刮宮等，都是常見的病因，所以要避免它。現代人生活壓力大，常常休息不足，每日過度透支，導致臟腑機能過早衰退，張景岳曰：「五臟之傷，窮必及腎」，繼而影響到生殖功能。

補腎食療兩款調理體質

鍾博士表示想保持腎氣充盛，便有利推動好生殖軸的運行，確保卵子的質素，提升機體的生育能力。只要努力不懈，按體質調治好虛損的體質，並從日常生活、飲食作息開始改善體質，健康及有規律，便能保養好子宮，生育機率便隨之提升。

1. 腎陰不足體質

這是「陰虛內熱」的常見體質，此類體質較容易出現卵巢早衰、提早更年期。腎陰不足，導致陰精匱乏；腎陰枯竭，不利排卵及受孕，當從源頭論治，治法滋補真陰，「善補陰者，必於陽中求陰，則陰得陽升，而泉源不竭。」意思即是體內的腎陰漸漸恢復，基於陰陽互根互生，促進了體內的陰陽互相轉化，當腎氣充盛的時候，便能推動好生殖軸的運行，恢復卵巢的狀態，提升卵子的質素，故能有子，主藥要用「左歸丸」（左歸丸是補腎陰的代表方，包裝為中藥濃縮顆粒）。

按圖了解腎陰不足體質症狀及飲食作息宜忌 ︰

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輔助食療︰【熟地女貞子黃精粥】

材料：熟地黃15克，女貞子12克，黃精15克，粳米（大米）30克。

煮法：先將熟地黃、女貞子、黃精包好，再加水入鍋煎煮2小時取汁備用，然後加入粳米煮成粥，每天一碗。

食法︰平均可每星期1次，長期吃當保健食療也可。

功效：滋陰補腎，適用於潮熱、盜汗、心煩、失眠屬肝腎陰虛的人士。

宜忌︰虛寒、脾虛濕困人士不宜。



2. 腎陽不足體質

這類就是「陽虛宮寒」體質。主要表現為畏寒肢冷、易倦、頭暈目眩，精神不振、周身疼痛、尿頻、月經延遲等。會常用的中藥有右歸丸（右歸丸是補腎陽的代表方，包裝為中藥濃縮顆粒）。飲食宜戒生冷食物，多吃溫性食材，多曬太陽及適量的戶外運動，增加氣血的流動，亦需注意調息身心，平衡陰陽。

按圖了解腎陽不足體質症狀及飲食作息宜忌︰

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輔助食療︰【參茸烏雞湯】

材料：鹿茸10克、紅參10克、枸杞10克、大棗（去核）5粒、烏雞1隻。

煮法：先將烏雞切塊汆水。再將上述材料放入煲內，加入淨水燉3至4小時。

食法：每星期1至2次，長期吃當保健食療也可。

功效：補腎助陽，暖宮助孕。適用於畏寒肢冷、腰酸疲倦屬腎陽虛的人士。

宜忌︰濕熱、陰虛內熱人士不宜。



如有疑問，請向註冊中醫師查詢。

女性趁早關注子宮保養，有助提升卵子質素或延長卵子的「保質期」，少吃生冷、多吃溫熱食物，如︰芝麻，留意平日飲食，作息有序助預防子宮、卵巢早衰。

預防子宮卵巢早衰6大叮囑

除了以上關注補腎有助於護理子宮，進食輔助補腎的食療之外，要預防子宮、卵巢早衰問題，鍾博士提醒女性多戒生冷凍飲，宜吃溫熱食物，減少貪涼吹冷氣，以免造成宮寒。煙酒耗血傷精，女性若愛惜子宮不宜吸煙及喝酒太多。同時要有適量運動，減少精神緊張及盡量放鬆心情。

下圖有預防子宮、卵巢早衰的6大醫囑︰

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