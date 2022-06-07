飲食熱話｜端午糭吃剩超多？網民分享新食法香脆口感加蛋一樣得！

一年一度的端午節剛過，不少人家裡的雪櫃都塞滿糭子，可能還要連續吃好幾天才能儘早把雪櫃清空。一名女網友在Facebook分享糭子的新吃法，料理過後看起來色香味俱全，而貼文底下也掀起討論。



一名女網友在Facebook「廚藝公社」發文，分享糭子的新料理方式，有別於常見的蒸肉糭。

按圖看清新料理方式、一眾網友回應！

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原PO提到，將肉糭用少油小火慢慢煎，直到表面呈現金黃色就完成了，之後撒上胡椒粉和辣椒粉，吃起來酥酥香香的。

貼文底下吸引大量回應，不少網友直呼，「這個月的早晚餐有變化了」、「當雪櫃內的肉粽（糭）吃到膩時所開發出的料理」、「沒想過耶，太棒了」、「家裡粽子太多還不知道要怎麼辦的說」、「這跟煎米腸有異曲同工之妙」、「哇！不知道可以這樣吃」。

另外，也有網友紛紛表示，「小時候媽媽都會煎，現在自己怎麼煎都煎不出來媽媽的味道」、「米腸煎起來跟這個一樣香」、「煎起來有鍋巴口感，好吃」、「以前肉粽吃膩了，我也會這樣煎」、「我也會這樣煎，有時候還會打蛋一起煎」、「我們家也都這樣吃，煎過的肉粽特別好吃」。

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