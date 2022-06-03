吃糭宜忌｜忌與7種食物同吃免肚脹嘔吐　中醫推3湯水茶飲助消化

端午節時即使不愛看扒龍舟，也會吃糭應節。不過傳統糭都是由糯米製成，相對難消化，故容易引起胃脹或胃痛。縱然糭看似只會為身體帶來負擔，但對部分人來說原來是有益健康的。若不想因吃糭而抱著肚子過假期，不如看看中醫師徐澤昌博士的吃糭宜忌，避開引致健康問題的陷阱，開心過節。



哪些人宜吃糭？

端午節吃糭並不是新奇事，只是糭的款式花多眼亂，選擇多不勝數，不過大多都離不開由糯米、紅豆、綠豆等食材製成。雖說糯米多吃傷身，無可否認對部分人士的體質來說是有益健康。徐醫師分別列出糭的主要材料之功效，以糯米為例，對脾胃虛寒泄瀉、消渴尿多、氣虛自汗、痘瘡等人士是適合食用。

雖說糯米多吃傷身，無可否認對部分人士的體質來說是有益健康。（shutterstock）

請按圖看糭主要材料的功效：

哪些人不宜吃糭？

在中醫角度，有體質適合吃糭，自然也有體質不宜吃糭。徐醫師指濕熱痰火及脾滯者、嬰幼兒及老年人和病後消化功能弱者皆不宜食用。如果是體質虛寒者不宜服用綠豆，可選擇食用其他餡料的糭。如不清楚自己的體質，建議找相熟的中醫師查詢。

如果是體質虛寒者不宜服用綠豆，可選擇食用其他餡料的糭。（資料圖片）

忌與難消化食物同吃 多吃蔬菜助消化

以往都有不少新聞報道指市民因吃糭時與某些食物同吃，增加腸胃負擔而引致不適。徐醫師提醒吃糭時忌與難消化的食物同吃，如牛奶、汽水、冷飲等，以免造成腸胃不適（腹脹、便秘、泄瀉、胃痛等）。如想避免因吃糭而引致腸胃不適，徐醫師建議與蔬菜同食，幫助消化。

台南市立醫院中醫師楊茲甯亦曾指出吃完糉子也要避免食用冰啤酒、冰淇淋或是偏生冷的水果，如西瓜、哈密瓜等，因糯米等油膩食材遇冷容易凝固，變得更加不易消化，滯留在胃中，導致食積腹脹，容易引起噁心、嘔吐等不適。

吃糭時忌與難消化的食物同食，如牛奶、汽水、冷飲等，以免造成腸胃不適。（K8/Unsplash）

中醫推薦3款消滯湯水茶療 最快15分鐘完成！

吃糉時多與消滯茶一同食用，以解因油膩食材而帶來的不適感，最為大眾認識的都是普洱茶。除普洱外，徐醫師推薦了2款茶療及1款湯水，當中陳皮烏龍茶只需15分鐘便完成，讀者可按需要選擇食譜以緩和節日後的消化不良。

請按圖看中醫推薦消滯湯水茶療：

+ 6

中醫師徐澤昌博士就端午節食糭宜忌給予建議。（受訪者提供）